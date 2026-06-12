Andino Mundialista capítulo 9: ¿Casualidad o destino? Las señales que anunciaron a Argentina campeón del mundo

Andino Mundialista, capítulo 9: las señales que anticiparon a la Argentina campeón del mundo.

“Si no se deja crecer el bigote, estamos destinados a fracasar en el Mundial 2026”. La frase mezcla humor y superstición, pero abre la puerta a un terreno donde la lógica pierde terreno frente a la fe . En la previa de Qatar 2022 , Argentina entera se transformó en una usina de teorías, cábalas y coincidencias , bajo una consigna que lo atravesó todo: “Elijo Creer” .

Porque, más allá del fútbol, hubo señales que muchos interpretaron como un anticipo de la tercera estrella . Coincidencias que, vistas en retrospectiva, parecen demasiado perfectas para ser casualidad.

Embed - ¿Casualidad o destino? Las señales que anunciaron a Argentina campeón del mundo

El primer indicio aparece al mirar hacia atrás. En México 1986 hubo situaciones que llamativamente se repitieron en 2022:

Nigeria no logró clasificarse a ninguno de los dos Mundiales.

Canadá volvió a jugar una Copa del Mundo tras décadas de ausencia, igual que en el 86.

Marruecos repitió un hito histórico: superar la fase de grupos, algo que solo había conseguido en aquel torneo.

Para muchos, el universo empezaba a “tirar centros” que conectaban directamente con aquella consagración de Maradona.

argentina campeón del mundo, lionel messi, selección.jpg Andino Mundialista, capítulo 9: las señales que anticiparon a la Argentina campeón del mundo en 2022.

Lionel Messi, los clubes y una “profecía” europea

Las coincidencias también cruzaron el mapa de los clubes y las estrellas. Diego Maradona dejó Barcelona en 1984 y dos años después fue campeón del mundo. Décadas más tarde, Lionel Messi se fue del club catalán en 2020… y en 2022 levantó la Copa.

Pero la cadena no terminó ahí. Apareció otro patrón que alimentó la mística:

En 2001 , el PSG incorporó a Ronaldinho → Brasil campeón en 2002

, el PSG incorporó a Ronaldinho → En 2017 , fichó a Mbappé → Francia campeón en 2018

, fichó a Mbappé → En 2021, llegó Messi → Argentina campeón en 2022

Una secuencia que muchos interpretaron como una especie de profecía moderna del fútbol.

Messi Lionel Messi fue capitán en el campeonato obtenido en Qatar 2022.

Árbitros, fechas y un dato insólito

Las coincidencias llegaron incluso hasta detalles mínimos. El árbitro de la final de 1986, Romualdo Arppi Filho, y el de Qatar 2022, Szymon Marciniak, nacieron el mismo día: 7 de enero.

Pero hubo un dato que directamente rompió todos los esquemas: en las tres consagraciones mundialistas de Argentina (1978, 1986 y 2022), el país tenía un presidente con bigote.

Una cábala tan inesperada como viral, que se convirtió en uno de los símbolos más comentados durante el Mundial.

Fabiola Yañez y Alberto Fernández.png Alberto Fernández y los bigotes "que le dieron" el título a Argentina en 2022.

Sufrir para ser campeón

Si algo también se repite en la historia es el sufrimiento. En 1978 y 1986, Argentina empezó ganando y terminó padeciendo empates sobre el final. En Qatar, la final ante Francia llevó esa lógica al extremo: tres golpes consecutivos que empujaron el partido hasta los penales.

Porque hay una idea que atraviesa toda la identidad futbolera: si no hay drama, no es argentino.

En Mendoza, el “Elijo Creer” se vivió de manera especial:

Hinchas que no se movían de su lugar durante los partidos.

Promesas a la Virgen de la Carrodilla.

Cábalas repetidas partido a partido.

Y con el penal de Montiel, todas esas teorías pasaron de ser simples posteos en redes a convertirse en una estrella más en la camiseta.

Embed Un año se cumple del momento en donde fui la persona más feliz del mundo, al igual que ustedes.

Gol de Gonzalo Montiel a Francia - Final de la Copa del Mundo 2022 pic.twitter.com/wCb1gFYTcy — Expe (@Expefutbol) December 18, 2023

La fe, rumbo a 2026

Los goles quedan en la memoria y los números en la historia. Pero la fe es lo que acompaña a los hinchas de cara a cada nuevo Mundial.

Ahora, con 2026 ya en camino, vuelve la pregunta: ¿habrá nuevas señales que anticipen otra consagración?

Dejanos en los comentarios: ¿cuál de todas estas coincidencias te pareció la más increíble?

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