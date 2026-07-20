Tragedia durante la final del Mundial: murieron dos personas por paros cardíacos

La final del Mundial entre Argentina y España dejó un saldo trágico en la Ciudad de Buenos Aires . Dos hombres, de 67 y 88 años, fallecieron tras sufrir paros cardíacos mientras se disputaba el encuentro. Además, otro hombre de 72 años permanece internado en estado crítico con pronóstico reservado.

Según informó Noticias Argentinas, las víctimas residían en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las emergencias fueron asistidas por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) .

El primer llamado al SAME se registró a las 18.40, cuando un hombre de 67 años sufrió un paro cardíaco en su domicilio, ubicado en el barrio porteño de Monserrat . Los equipos médicos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) , aunque no lograron revertir el cuadro y el paciente falleció en el lugar.

El segundo episodio ocurrió alrededor de las 17.39, cuando la hija de un hombre de 88 años solicitó asistencia de urgencia porque su padre presentaba dificultades respiratorias . Tras recibir las primeras maniobras de RCP, fue trasladado al hospital Durand , donde permaneció internado durante aproximadamente cinco horas. Finalmente, cerca de las 23, los médicos confirmaron su fallecimiento.

Entre los casos de mayor gravedad, un hombre de 47 años cayó desde una altura aproximada de cuatro metros.

Además de las dos víctimas fatales, un hombre de 72 años permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital Álvarez, con pronóstico reservado. De acuerdo con la información oficial, el paciente comenzó con dolor precordial y dificultades respiratorias alrededor de las 18.22, por lo que fue asistido de urgencia y trasladado al centro de salud, donde continúa bajo cuidados intensivos.

Múltiples asistencias médicas en el Obelisco

Más allá de los fallecimientos, el SAME desplegó un amplio operativo sanitario en la zona del Obelisco, donde miles de personas se concentraron para seguir la final del Mundial.

Entre los casos de mayor gravedad, un hombre de 47 años cayó desde una altura aproximada de cuatro metros, sufrió una luxofractura en el pie izquierdo y debió ser trasladado de urgencia a un hospital.

Los equipos de emergencia también atendieron numerosos casos de intoxicación alcohólica, traumatismos, heridas cortantes y golpes faciales y nasales, muchos de ellos relacionados con caídas y peleas ocurridas durante la desconcentración posterior al encuentro.

Un importante operativo sanitario tras la final

La derrota que sufrió la Selección argentina, dirigida por Lionel Scaloni, no solo generó una fuerte conmoción entre los hinchas, sino que también derivó en un intenso operativo sanitario y de seguridad en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

La jornada estuvo marcada por la tensión propia de una final mundialista y por una elevada demanda de asistencia médica antes, durante y después del partido, con un saldo de dos personas fallecidas, un paciente en estado crítico y decenas de intervenciones realizadas por el SAME.