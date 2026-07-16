Mundial 2026: los festejos en Mendoza dejaron micros dañados y frecuencias suspendidas

A pesar de que el transporte público funcionó de manera habitual durante la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, el panorama cambió una vez concretado el triunfo albiceleste. Los festejos paralizaron el transporte público en el Gran Mendoza.

Desde la Secretaría de Transporte indicaron a Sitio Andino que " el 75% de las frecuencias se vio afectado por calles colapsadas y desbordes de público".

Más allá de las complicaciones viales, la jornada dejó un saldo de daños materiales de consideración en las flotas de las empresas prestadoras. Los reportes oficiales confirmaron la rotura de 15 vidrios y destrozos en el interior y los techos de al menos 8 colectivos .

Asimismo, se constató el robo o la rotura de más de 10 martillos de seguridad de las unidades afectadas.

Las zonas más afectadas

"Las mayores dificultades operativas se concentraron en los departamentos de Luján de Cuyo (particularmente en la localidad de Ugarteche), Maipú y Las Heras", reportaron desde Transporte.

En estos puntos del mapa metropolitano, el servicio de transporte público debió interrumpirse o desvilarse de manera provisoria, comenzando a normalizarse de forma paulatina recién cerca de las 21.30.

¿Habrá micros el domingo, durante la gran final?

Frente a estos incidentes, el gran interrogante es conocer qué pasará con el servicio de transporte público el próximo domingo, cuando Argentina enfrente a España en la gran final. Frente a esto, desde Transporte informaron que "por el momento, no hay nada definido".