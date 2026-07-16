Tupungato: indignación por una conductora ebria que atropelló a una niña

La conductora de la camioneta debió ser resguardada porque algunos transeúntes intentaron agredirla.

Un grave accidente vial conmocionó a Tupungato , donde una conductora que manejaba bajo los efectos del alcohol atropelló a una niña de 11 años. La menor sufrió heridas de consideración y debió ser trasladada de urgencia al Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti , donde permanece internada.

El hecho ocurrió cuando la mujer embistió a la niña por causas que son materia de investigación. Tras el siniestro, personal de emergencias asistió a la víctima en el lugar y, debido a la gravedad de las lesiones, dispuso su inmediato traslado al principal centro de atención pediátrica de la provincia.

Las actuaciones posteriores confirmaron que la conductora, Danila Vargas (23), presentaba 1.49 gramos de alcohol en sangre al momento del accidente vial , situación que quedó incorporada a la investigación judicial para determinar las responsabilidades del caso.

Fuentes vinculadas al procedimiento indicaron que la niña fue derivada al Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti , donde quedó internada bajo observación y recibe atención especializada debido a las lesiones sufridas.

En tanto, efectivos policiales realizaron las pericias correspondientes en el lugar del hecho para reconstruir la mecánica del siniestro y establecer cómo se produjo el atropello.

La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá avanzar con las medidas de prueba para determinar la situación procesal de la conductora, quien manejaba con alcohol en sangre al momento del hecho.

Trascendió que la conductora abandonó el lugar del accidente vial al momento del hecho para resguardar su integridad física, debido a que algunas personas intentaban agredirla. Luego quedó demorada a disposición de la justicia.