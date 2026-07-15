Grave accidente vial en el ingreso a Lavalle: asisten a cinco personas

Un accidente vial ocurrido durante la mañana de este martes en Lavalle movilizó a efectivos de la Policía de Mendoza, Bomberos y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), luego de que una camioneta impactara contra el monumento de ingreso al departamento.

El siniestro se registró cerca de las 6.39 en la intersección de Ruta Nacional 40 y Ruta Provincial 34 , donde una Volkswagen Amarok terminó incrustada contra el paredón del monumento. En el vehículo viajaban cinco personas: tres mayores y dos menores de edad.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor circulaba por Ruta 40 con dirección al norte y, por causas que aún son materia de investigación, no advirtió el desvío hacia la Ruta 34, siguió de largo y terminó colisionando contra la estructura de ingreso a Lavalle .

El llamado de alerta ingresó a la línea de Emergencias, informando que una camioneta había chocado contra el paredón del monumento y que sus ocupantes habían quedado atrapados en el interior.

El choque ocurrió en el ingreso a Lavalle. Bomberos debieron rescatar a cinco personas.

Hasta el lugar se desplazó personal de la Policía de Mendoza, efectivos de Bomberos y profesionales del SEC para asistir a las víctimas y llevar adelante las tareas de rescate.

Las primeras averiguaciones indican que la Volkswagen Amarok perdió el dominio antes de impactar violentamente contra la estructura ubicada en el acceso al departamento. Las causas que provocaron el accidente vial todavía no fueron determinadas y son investigadas por la Comisaría 17ª de Lavalle.

Por el momento, las autoridades no dieron detalles del estado de salud de los cinco ocupantes, aunque ninguno de ellos presentaría heridas de gravedad.