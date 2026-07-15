15 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Lavalle

Grave accidente vial en el ingreso a Lavalle: asisten a cinco personas

Un grave accidente vial ocurrió en la mañana de este miércoles en Ruta 40, a la altura del ingreso a Lavalle.

El siniestro provocó un importante despliegue policial.&nbsp;

El siniestro provocó un importante despliegue policial. 

 Por Pablo Segura

Un accidente vial ocurrido durante la mañana de este martes en Lavalle movilizó a efectivos de la Policía de Mendoza, Bomberos y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), luego de que una camioneta impactara contra el monumento de ingreso al departamento.

El siniestro se registró cerca de las 6.39 en la intersección de Ruta Nacional 40 y Ruta Provincial 34, donde una Volkswagen Amarok terminó incrustada contra el paredón del monumento. En el vehículo viajaban cinco personas: tres mayores y dos menores de edad.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor circulaba por Ruta 40 con dirección al norte y, por causas que aún son materia de investigación, no advirtió el desvío hacia la Ruta 34, siguió de largo y terminó colisionando contra la estructura de ingreso a Lavalle.

Bomberos rescataron a los ocupantes tras el fuerte impacto

El llamado de alerta ingresó a la línea de Emergencias, informando que una camioneta había chocado contra el paredón del monumento y que sus ocupantes habían quedado atrapados en el interior.

El choque ocurrió en el ingreso a Lavalle. Bomberos debieron rescatar a cinco personas.

El choque ocurrió en el ingreso a Lavalle. Bomberos debieron rescatar a cinco personas.

Hasta el lugar se desplazó personal de la Policía de Mendoza, efectivos de Bomberos y profesionales del SEC para asistir a las víctimas y llevar adelante las tareas de rescate.

Las primeras averiguaciones indican que la Volkswagen Amarok perdió el dominio antes de impactar violentamente contra la estructura ubicada en el acceso al departamento. Las causas que provocaron el accidente vial todavía no fueron determinadas y son investigadas por la Comisaría 17ª de Lavalle.

Por el momento, las autoridades no dieron detalles del estado de salud de los cinco ocupantes, aunque ninguno de ellos presentaría heridas de gravedad.

Temas
Seguí leyendo

Golpe al abigeato en Lavalle: recuperan varios animales robados

La última audiencia dejó más preguntas que respuestas: ahora el caso Loan queda en suspenso

Momento de terror para una familia tras un incendio en su casa de Las Heras

La niña de 8 años atropellada en San Martín sigue grave y piden por su recuperación

Entró a una vivienda durante un operativo y terminó expulsado de la Policía

La hipótesis judicial en torno al femicidio vinculado de Maipú

Encontraron a cuatro personas perdidas en una peligrosa zona de Penitentes

El emotivo mensaje de la madre del joven fallecido en el boliche Wabi

Lee además
Edgrado González, intendente de Lavalle firmando el acuerdo.

El programa que busca ayudar a reconstruir proyectos de vida en Lavalle
Así quedó el auto en el que viajaban las víctimas. 

Terrible vuelco en Lavalle: cuatro heridos
LO QUE SE LEE AHORA
El incendio dejó pérdidas totales. (Foto ilustrativa).

Momento de terror para una familia tras un incendio en su casa de Las Heras

Las Más Leídas

Viento Zonda, el pronóstico del tiempo para este miércoles 15 de julio en Mendoza

Viento Zonda en Mendoza: qué zonas afectará y cuando bajará

El Ministerio afirmó que la conducta del oficial representó una falta gravísima

Entró a una vivienda durante un operativo y terminó expulsado de la Policía

Paritarias: dos gremios rechazaron la oferta salarial del Gobierno.

Paritarias: dos gremios rechazaron la oferta salarial del Gobierno

Ambos robos ocurrieron en calle Lamadrid de San Roque, Maipú. 

Buscaban una cita romántica pero los asaltaron: le robaron todo

El emotivo mensaje de la madre del joven fallecido. 

El emotivo mensaje de la madre del joven fallecido en el boliche Wabi