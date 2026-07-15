15 de julio de 2026
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Incendio

Momento de terror para una familia tras un incendio en su casa de Las Heras

Un incendio causó pérdidas totales en una casa de Las Heras y una familia debió abandonar el hogar para salvar su vida.

El incendio dejó pérdidas totales. (Foto ilustrativa).

El incendio dejó pérdidas totales. (Foto ilustrativa).

Foto: Yemel Fil
 Por Pablo Segura

Un incendio de grandes proporciones destruyó por completo una vivienda del barrio San Francisco, en Las Heras, durante la noche del martes. A pesar de la violencia de las llamas, la propietaria y el resto de su familia lograron salir a tiempo y no sufrieron lesiones.

El siniestro ocurrió cerca de las 23.37 en un domicilio ubicado sobre calle Lisandro Moyano al 3100, entre San Lorenzo y Dorrego. Tras varios llamados a la línea de Emergencias, efectivos policiales y dotaciones de Bomberos se desplazaron rápidamente hasta el lugar.

Al llegar, los rescatistas encontraron la casa completamente envuelta en llamas. Luego de controlar el fuego, los bomberos confirmaron que el incendio provocó pérdidas totales en la vivienda y comenzaron las tareas para determinar el origen del siniestro.

Bomberos atribuyeron el incendio a un desperfecto eléctrico

La propietaria de la vivienda fue identificada como Margarita Natali Molina, de 40 años. Según informaron fuentes policiales, tanto ella como los demás integrantes de su familia consiguieron evacuar el inmueble por sus propios medios antes de que el fuego se propagara, evitando consecuencias personales.

Tras varias horas de trabajo, personal de Bomberos logró extinguir las llamas e informó que la vivienda sufrió daños totales. De acuerdo con las primeras pericias realizadas por efectivos del Cuartel Central, el incendio se habría originado por un desperfecto eléctrico.

Los especialistas señalaron que la casa presentaba varias conexiones eléctricas clandestinas, una situación que habría favorecido el inicio del fuego. Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría 36ª de Las Heras, mientras que las pericias continuarán durante la jornada siguiente para completar la investigación.

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