13 de julio de 2026
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Incendio

Una salamandra desató un grave incendio en Luján de Cuyo: pérdidas totales

Un incendio afectó a dos viviendas ubicadas en zona de Cacheuta, en Luján de Cuyo y dejó pérdidas totales.

El incendio dejó pérdidas totales.&nbsp;

El incendio dejó pérdidas totales. 

Foto: Cristian Lozano
 Por Pablo Segura

Un incendio de importantes dimensiones destruyó dos viviendas durante la noche del sábado en Luján de Cuyo y dejó como saldo un hombre afectado por intoxicación con monóxido de carbono. El siniestro provocó pérdidas totales en ambas propiedades y demandó un amplio operativo de Bomberos.

El hecho ocurrió cerca de las 22.50 sobre la Ruta 7, detrás de la fábrica de alfajores Entre Dos, en la zona de Las Compuertas. Las primeras averiguaciones indican que el fuego se habría iniciado por una salamandra que quedó encendida junto a una pared de madera.

Durante el operativo, personal del Servicio de Emergencias Coordinado asistió a un hombre que presentaba síntomas de intoxicación por monóxido de carbono. En tanto, la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo ordenó las pericias para determinar las causas del siniestro.

Cómo se originó el incendio en Luján de Cuyo

De acuerdo con las primeras actuaciones, los moradores de una de las viviendas relataron que habían dejado una salamandra encendida apoyada cerca de una pared de madera.

Esa situación habría provocado el inicio del incendio, que rápidamente se propagó debido a los materiales combustibles de la construcción y alcanzó una segunda vivienda, causando pérdidas totales en ambas propiedades.

Dotaciones de Bomberos trabajaron intensamente sobre dos frentes para controlar las llamas y evitar que el fuego continuara extendiéndose hacia inmuebles cercanos. Una vez extinguido el foco ígneo, los efectivos realizaron tareas de enfriamiento para prevenir una posible reactivación.

En paralelo, profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado asistieron a un hombre, quien fue diagnosticado con intoxicación por monóxido de carbono y recibió atención médica en el lugar.

La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo, que dispuso pericias de Bomberos para establecer con precisión el origen del incendio y confirmar la mecánica del hecho.

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