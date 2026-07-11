11 de julio de 2026
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Homicidio

Homicidio en Maipú: asesinaron a un hombre de 53 años y el acusado prendió fuego la vivienda de su expareja

La víctima, de 53 años, fue atacada en plena vía pública y murió en el lugar. El sospechoso está prófugo y es intensamente buscado por la Justicia.

El violento episodio ocurrió en Maipú (imagen ilustrativa)

El violento episodio ocurrió en Maipú (imagen ilustrativa)

Por Sitio Andino Policiales

Un hombre de 53 años fue asesinado este viernes por la noche en Maipú tras ser atacado con un cuchillo en plena vía pública, en un hecho que derivó además en el incendio de una vivienda y la fuga del presunto agresor, que es intensamente buscado.

El homicidio ocurrió en la intersección de La Pampa y Blas Parera, donde la víctima —identificada como Hugo Alberto Domínguez Cornejo— sufrió dos heridas punzocortantes que le provocaron la muerte en el lugar.

Cómo fue el homicidio en plena calle en Maipú

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, Domínguez se encontraba junto a dos mujeres trasladando pertenencias cuando fueron interceptados por la expareja de una de ellas.

Según el testimonio de una de las acompañantes, el agresor atacó directamente al hombre con un cuchillo, provocándole las heridas fatales, y luego escapó de la escena.

Minutos después, el hecho sumó un nuevo capítulo de violencia: el sospechoso habría incendiado la vivienda de su expareja antes de darse a la fuga, lo que refuerza la hipótesis de un conflicto previo entre las partes.

Homicidio en Maipú: el acusado está prófugo y lo buscan intensamente

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constató el fallecimiento de la víctima en el lugar, mientras que en la escena trabajaron efectivos de Policía Científica, la División Homicidios y otras unidades especializadas, que realizaron peritajes para reconstruir la secuencia del crimen.

La causa quedó en manos de la Justicia, que mantuvo un operativo para dar con el presunto autor del homicidio, aunque continúa prófugo. Además, los investigadores buscan esclarecer con precisión las circunstancias del ataque y el incendio posterior.

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