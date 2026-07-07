7 de julio de 2026
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Sitio Andino
Homicidio

Cayó el sospechoso por el homicidio de un adolescente de 15 años en el barrio Olivares

El hombre fue detenido durante un allanamiento en Las Heras. Está acusado de haber asesinado de un disparo en la cabeza al adolescente. Interviene el fiscal Oscar Malla.

El sospechoso, identificado por sus iniciales M.W.H.Z., fue localizado durante un allanamiento en Las Heras.

El sospechoso, identificado por sus iniciales M.W.H.Z., fue localizado durante un allanamiento en Las Heras.

Foto: Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia
 Por Carla Canizzaro

La Policía de Mendoza detuvo este martes a un hombre de 35 años que era intensamente buscado por el homicidio de un adolescente de 15 años. El crimen ocurrió el 2 de mayo de 2025 en el barrio Olivares, en Ciudad de Mendoza. Ahora, el acusado quedó a disposición de la Justicia.

El sospechoso, identificado por sus iniciales M.W.H.Z., fue localizado durante un allanamiento realizado en una vivienda del barrio 8 de Abril, en el departamento de Las Heras. Tras su captura, quedó alojado en la Subcomisaría Iriarte.

En la causa interviene el fiscal de Homicidios Oscar Malla, quien ordenó el traslado del detenido a Sanidad Policial para la revisión médica de rigor y, posteriormente, al Polo Judicial, donde continuará el proceso judicial correspondiente. La detención representa un avance significativo en la investigación del crimen que conmocionó al barrio Olivares en 2025.

Cómo ocurrió el homicidio del adolescente

El hecho salió a la luz luego de que varios llamados al 911 alertaran sobre un tiroteo en la zona. Además, solicitaron el envío urgente de una ambulancia, ya que el menor había recibido un disparo en la cabeza y permanecía tendido en el suelo con heridas de extrema gravedad.

La víctima, un adolescente domiciliado en el barrio San Martín, fue atacada a balazos en el pasillo 8 del barrio Olivares, frente a una cancha de fútbol. Los primeros en arribar al lugar fueron efectivos de la Policía de Mendoza, quienes, ante la urgencia de la situación, decidieron trasladar al adolescente en un móvil policial hasta la guardia del hospital Lagomaggiore.

Ante la urgencia de la situación, decidieron trasladar al adolescente en un móvil policial hasta la guardia del hospital Lagomaggiore.

Ante la urgencia de la situación, decidieron trasladar al adolescente en un móvil policial hasta la guardia del hospital Lagomaggiore.

Sin embargo, al llegar al centro asistencial, los médicos constataron que ya había fallecido como consecuencia de una herida de arma de fuego en la cabeza, con orificio de entrada frontal izquierdo y sin orificio de salida.

Tras el crimen, efectivos de la División Homicidios realizaron un amplio rastrillaje en el barrio con el objetivo de encontrar el arma utilizada en el ataque, aunque el procedimiento arrojó resultado negativo. Ante esa situación, los investigadores solicitaron apoyo de personal de Infantería para reforzar el operativo y preservar la escena del hecho mientras avanzaban las tareas periciales.

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