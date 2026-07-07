Condenaron al acusado del intento de femicidio en Tupungato: qué pena recibió

Tras una semana de juicio , la Justicia condenó a Juan Pablo Santibañez a 11 años de prisión por el brutal intento de femicidio cometido contra su expareja en Tupungato , un caso que conmocionó al Valle de Uco en mayo de 2025 por la violencia del ataque y la gravedad de las lesiones que sufrió la víctima.

La sentencia fue dictada por el juez Marcelo Gutiérrez del Barrio, quien declaró culpable al imputado por los delitos de homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa y femicidio en grado de tentativa, ambos en concurso ideal . Con ese fallo, el magistrado dio por acreditada la acusación impulsada por el Ministerio Público Fiscal.

El debate oral permitió reconstruir cómo ocurrió el ataque y valorar las pruebas reunidas durante la investigación. Luego de escuchar a testigos, peritos y a las partes, el tribunal concluyó que Santibañez actuó con la intención de quitarle la vida a quien había sido su pareja, configurando un caso de violencia de género encuadrado como tentativa de femicidio.

El hecho ocurrió durante mayo de 2025 , cuando la víctima fue sorprendida por su expareja en Tupungato. De acuerdo con la investigación, el hombre la atacó con extrema violencia y le provocó heridas de gravedad, aunque la mujer logró sobrevivir gracias a la rápida asistencia médica.

Tras el ataque, Santibañez escapó del lugar y permaneció prófugo durante algunas horas. La búsqueda terminó en Luján de Cuyo, donde fue localizado y detenido por personal policial, quedando inmediatamente a disposición de la Justicia.

Poco después de su captura, la Fiscalía lo imputó por el delito de tentativa de femicidio al considerar que existían pruebas suficientes para sostener que el ataque estuvo motivado por un contexto de violencia de género y por el vínculo previo que mantenía con la víctima.

Con la condena a 11 años de prisión, el juicio llegó a su fin y la Justicia estableció la responsabilidad penal de Juan Pablo Santibañez por uno de los casos de violencia contra las mujeres que mayor repercusión tuvo en el Valle de Uco durante el 2025.

El fallo ratificó la calificación legal sostenida por la acusación desde el inicio de la investigación y marcó el cierre de un proceso judicial seguido de cerca por familiares de la víctima y organizaciones que acompañan casos de violencia de género.