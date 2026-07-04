Se entregó el presunto autor del femicidio de una joven en Las Heras

Este viernes, el departamento de Las Heras volvió a conmocionarse tras conocerse un nuevo femicidio . Una mujer fue hallada muerta en su vivienda y la Policía buscó intensamente a su pareja, señalado como presunto autor.

Finalmente, durante la madrugada de este sábado, el hombre se entregó ante las autoridades .

Una joven de 24 años fue asesinada este viernes en una vivienda del barrio Nuestra Señora de Lourdes, en Las Heras . El hallazgo ocurrió cerca de las 18, cuando la madre ingresó al domicilio, la encontró con heridas de arma blanca y dio aviso a las autoridades.

Al lugar acudieron efectivos policiales y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Pese a la asistencia brindada, los profesionales confirmaron que la víctima ya había fallecido .

La Justicia activó el protocolo de femicidio y ordenó las pericias de Policía Científica en la escena. En paralelo, se inició la búsqueda de la pareja de la joven, apuntado como principal sospechoso del crimen.

Horas más tarde, a las 5.45 de este sábado, el presunto autor se presentó voluntariamente en la Comisaría 53 de Uspallata. Luego fue trasladado a la Comisaría 11 de Luján de Cuyo, donde quedó detenido y a disposición de la Justicia.