4 de julio de 2026
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Femicidio

Se entregó el presunto autor del femicidio de una joven en Las Heras

Durante la madrugada de este sábado, el presunto autor del femicidio de una joven en Las Heras se entregó ante las autoridades. A continuación, los detalles.

Se entregó el presunto autor del femicidio de una joven en Las Heras

Se entregó el presunto autor del femicidio de una joven en Las Heras

Foto: Cristian Lozano

Finalmente, durante la madrugada de este sábado, el hombre se entregó ante las autoridades.

Femicidio en Las Heras: el principal sospechoso se entregó y quedó detenido

Una joven de 24 años fue asesinada este viernes en una vivienda del barrio Nuestra Señora de Lourdes, en Las Heras. El hallazgo ocurrió cerca de las 18, cuando la madre ingresó al domicilio, la encontró con heridas de arma blanca y dio aviso a las autoridades.

Al lugar acudieron efectivos policiales y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Pese a la asistencia brindada, los profesionales confirmaron que la víctima ya había fallecido.

La Justicia activó el protocolo de femicidio y ordenó las pericias de Policía Científica en la escena. En paralelo, se inició la búsqueda de la pareja de la joven, apuntado como principal sospechoso del crimen.

Horas más tarde, a las 5.45 de este sábado, el presunto autor se presentó voluntariamente en la Comisaría 53 de Uspallata. Luego fue trasladado a la Comisaría 11 de Luján de Cuyo, donde quedó detenido y a disposición de la Justicia.

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