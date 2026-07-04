Se entregó el presunto autor del femicidio de una joven en Las Heras

Este viernes, el departamento de Las Heras volvió a conmocionarse tras conocerse un nuevo femicidio. Una mujer fue hallada muerta en su vivienda y la Policía buscó intensamente a su pareja, señalado como presunto autor.
Durante la madrugada de este sábado, el presunto autor del femicidio de una joven en Las Heras se entregó ante las autoridades. A continuación, los detalles.
Este viernes, el departamento de Las Heras volvió a conmocionarse tras conocerse un nuevo femicidio. Una mujer fue hallada muerta en su vivienda y la Policía buscó intensamente a su pareja, señalado como presunto autor.
Finalmente, durante la madrugada de este sábado, el hombre se entregó ante las autoridades.
Una joven de 24 años fue asesinada este viernes en una vivienda del barrio Nuestra Señora de Lourdes, en Las Heras. El hallazgo ocurrió cerca de las 18, cuando la madre ingresó al domicilio, la encontró con heridas de arma blanca y dio aviso a las autoridades.
Al lugar acudieron efectivos policiales y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Pese a la asistencia brindada, los profesionales confirmaron que la víctima ya había fallecido.
La Justicia activó el protocolo de femicidio y ordenó las pericias de Policía Científica en la escena. En paralelo, se inició la búsqueda de la pareja de la joven, apuntado como principal sospechoso del crimen.
Horas más tarde, a las 5.45 de este sábado, el presunto autor se presentó voluntariamente en la Comisaría 53 de Uspallata. Luego fue trasladado a la Comisaría 11 de Luján de Cuyo, donde quedó detenido y a disposición de la Justicia.