A un mes del femicidio de Agostina Vega hallaron sangre en la casa del principal acusado

A un mes del femicidio de Agostina Vega , la investigación dio un paso importante con la apertura del secreto de sumario. Entre las nuevas pruebas incorporadas al expediente, se conocieron los resultados de las pericias realizadas con Luminol en la vivienda de Claudio Barrelier , principal acusado por el crimen.

Según informó Noticias Argentinas, los estudios confirmaron la presencia de restos de sangre en distintos sectores de la casa , aunque los hallazgos más significativos se registraron en el baño de la propiedad.

De acuerdo con los informes periciales, el baño fue el ambiente donde se detectó la mayor cantidad de rastros hemáticos, especialmente en el lavamanos. Los resultados refuerzan una de las principales hipótesis de los investigadores respecto a la mecánica del crimen.

De acuerdo con los informes periciales, el baño fue el ambiente donde se detectó la mayor cantidad de rastros hemáticos.

Además, del análisis del expediente surge la sospecha de que el acusado habría recibido ayuda para limpiar la vivienda con el objetivo de eliminar evidencias y dificultar el avance de la investigación.

El asesinato de Agostina Vega, ocurrido en la provincia de Córdoba, generó una profunda conmoción a nivel nacional por la brutalidad del hecho. Según la reconstrucción de los investigadores, la adolescente fue engañada para dirigirse hasta la casa de Barrelier durante la noche de un sábado.

Una cámara de seguridad ubicada frente al domicilio registró el momento en que la joven ingresó a la vivienda. Sin embargo, las imágenes también evidencian que nunca salió del lugar con vida.

Tres detenidos y una cuarta persona bajo sospecha

Hasta el momento, la causa tiene tres personas detenidas. Se trata de Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani. No obstante, los investigadores también mantienen bajo la lupa a una cuarta persona que podría estar vinculada al femicidio: Marianela Palmero, actual pareja de Barrelier y madre de una hija en común con el acusado.

femicidio, agostina vega, soledad andreani Hasta el momento, la causa tiene tres personas detenidas. Se trata de Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani.

Barrelier está imputado por el delito de homicidio triplemente calificado, mientras que Fassetta y Andreani enfrentan cargos por encubrimiento agravado. Durante sus respectivas indagatorias, los tres detenidos negaron cualquier vinculación con el hecho, aunque optaron por no prestar declaración. La investigación continúa avanzando y todavía quedan pendientes peritajes considerados fundamentales para esclarecer completamente el caso.

Entre ellos sobresalen los análisis de teléfonos celulares secuestrados durante la pesquisa. Uno de los dispositivos examinados pertenece a Melisa, madre de Agostina, quien recientemente recibió el alta médica tras permanecer varias semanas internada y continúa bajo estricto tratamiento.