Femicidio de Agostina Vega en Córdoba: la tercera detenida negó las acusaciones y no declaró

La investigación por el femicidio de Agostina Vega continúa sumando capítulos judiciales. Este viernes, Soledad Andreani , la tercera detenida en el expediente, fue indagada por el fiscal Raúl Garzón, aunque decidió negar los hechos que se le atribuyen y abstenerse de declarar .

La mujer está imputada por el delito de encubrimiento agravado , la misma figura penal que pesa sobre Osvaldo Fassetta , el segundo detenido en la causa. Según la hipótesis de la Fiscalía, Andreani habría facilitado el Ford Ka que presuntamente utilizó Claudio Barrelier para trasladar y posteriormente abandonar los restos de la adolescente.

La estrategia de la defensa apunta ahora a acceder formalmente a las pruebas reunidas en el expediente, que permaneció bajo estricto secreto de sumario por disposición de Garzón, antes de que la acusada brinde una declaración ante la Justicia.

El nombre de Andreani comenzó a cobrar relevancia dentro de la investigación a partir de diversos testimonios incorporados al expediente. Exempleadas del establecimiento nocturno Wachitas Bar señalaron que la mujer ejercía un fuerte control sobre el funcionamiento del lugar.

femicidio, córdoba, agostina vega La investigación por el femicidio de Agostina Vega continúa sumando medidas judiciales en Córdoba. Foto: NA

De acuerdo con esas declaraciones, Andreani administraría un sistema vinculado a la alternería y servicios sexuales, percibiendo el 50% de las ganancias generadas por las trabajadoras. Estos elementos forman parte del material probatorio que actualmente analiza la Fiscalía.

Las sospechas sobre Osvaldo Fassetta

En paralelo, la investigación también se enfoca en Osvaldo Fassetta, de 47 años, quien permanece detenido e imputado por encubrimiento agravado. Los abuelos de Agostina sostuvieron que el hombre mantuvo una actitud sospechosa durante las horas posteriores a la desaparición de la joven, situación que despertó dudas en el entorno familiar desde el comienzo de la búsqueda.

Según relataron, Fassetta acompañó a la madre de la adolescente a radicar la denuncia, aunque demoró varias horas en asistirla. "Mi hija desde la 1.30 de la mañana le estaba mandando mensajes y él le daba excusas hasta las 5 de la mañana, que recién apareció", señalaron los familiares.

femicidio, agostina vega, córdoba, argentina, ni una menos Miguel, abuelo de Agostina, recordó además una conversación que mantuvo con el ahora imputado.

Miguel, abuelo de Agostina, recordó además una conversación que mantuvo con el ahora imputado antes de que surgieran las primeras evidencias contra el remisero detenido. "Lo llamé afuera de la casa y empecé a preguntarle quién era y por dónde habían buscado a Agostina. Estaba muy nervioso y tenía una forma muy particular de hablar", relató.

La familia también cuestionó la conducta de Fassetta durante los días posteriores a la desaparición. "Estaba todo el tiempo hablándole al oído a mi hija. No se le despegaba, escuchaba todas nuestras conversaciones. No nos estaba gustando esa actitud y por eso le dijimos a Melisa que se alejara", afirmaron.

Claudio Barrelier enfrenta una acusación más grave

Por su parte, Claudio Barrelier, principal acusado en la causa, también rechazó las imputaciones durante su audiencia judicial y optó por no declarar.

Sin embargo, la situación procesal del detenido se agravó en los últimos días. La imputación inicial fue modificada a homicidio triplemente calificado, una figura que contempla como única pena posible la prisión perpetua en caso de ser hallado culpable en un juicio.

claudio barrelier, femicidio, agostina vega, córdoba Claudio Barrelier, principal acusado en la causa, también rechazó las imputaciones durante su audiencia judicial. Foto: NA

El hallazgo de los restos de Agostina Vega

La desaparición de Agostina Vega tuvo un desenlace devastador días después del inicio de la búsqueda. Los investigadores encontraron restos humanos pertenecientes a la adolescente en un descampado que ya había sido inspeccionado previamente durante los operativos realizados en la zona.

Según trascendió, los restos fueron hallados dentro de recipientes y bolsas que actualmente son sometidos a diversas pericias por especialistas forenses y equipos judiciales.

Mientras la causa avanza y se incorporan nuevas pruebas, familiares, amigos y vecinos continúan reclamando justicia por Agostina. El caso generó una profunda conmoción en Córdoba y volvió a poner en agenda la problemática de la violencia de género y los femicidios en el país.