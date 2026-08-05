5 de agosto de 2026
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Robo

Violento robo a una mujer para sacarle el dinero que había cobrado

Una mujer fue víctima de un violento robo mientras manejaba por Guaymallén. Le sustrajeron el dinero que había cobrado minutos antes.

El lugar donde ocurrió el violento robo.

El lugar donde ocurrió el violento robo.

 Por Pablo Segura

Una mujer de 36 años fue víctima de un violento robo en Guaymallén, donde delincuentes armados la interceptaron mientras circulaba en su auto y le sustrajeron $300.000 en efectivo que acababa de cobrar, en tanto que los maleantes huyeron sin ser detenidos.

El asalto ocurrió durante la tarde del martes en la intersección de las calles Correa Saá y Albarracín. La víctima fue sorprendida por tres sujetos que se movilizaban en una camioneta Toyota Hilux gris, quienes actuaron con rapidez para concretar el ilícito.

Tras un llamado al 911, efectivos de la Policía llegaron al lugar y entrevistaron a la mujer, quien relató cómo se produjo el ataque. La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal N.º 1, que dispuso las actuaciones correspondientes.

Cómo fue el robo en Guaymallén

De acuerdo con la información policial, el hecho ocurrió alrededor de las 19.15 y fue intervenido por personal de la Comisaría 25.

La víctima, de 36 años, circulaba a bordo de un Ford Fiesta cuando fue interceptada por una camioneta Toyota Hilux gris con tres ocupantes.

En ese momento, uno de los delincuentes descendió del vehículo, la amenazó con un arma de fuego y le exigió sus pertenencias. Bajo intimidación, la mujer entregó una billetera que contenía $300.000 en efectivo, dinero que acababa de cobrar.

Consumado el robo, los autores escaparon del lugar antes de la llegada de los efectivos policiales.

La denuncia fue radicada y, por disposición de la fiscalía interviniente, se iniciaron las actuaciones de rigor para identificar a los responsables del asalto y avanzar con la investigación del hecho ocurrido en Guaymallén.

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