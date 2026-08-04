4 de agosto de 2026
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Facundo Moyano

La investigación contra Facundo Moyano suma un nuevo testimonio y avanza con allanamientos

La investigación por la detención de Facundo Moyano continúa avanzando con nuevas medidas judiciales. Un testigo de aportó una versión que difiere de la hipótesis inicial del caso.

La denuncia motivó un operativo policial que culminó con la detención del dirigente sindical.

La denuncia motivó un operativo policial que culminó con la detención del dirigente sindical.

En el marco de la causa, el fiscal Julián Pistone dispuso la detención de Moyano por los delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género, en perjuicio de la influencer Candela Arizaga, de 23 años. Tras permanecer inicialmente alojado en la Comisaría Vecinal 13A, el dirigente fue trasladado a la Alcaidía Comunal 4, ubicada sobre la avenida Montes de Oca, donde continúa detenido.

Candela Arizaga se encuentra en observación en el Hospital Pirovano tras el confuso episodio.

Candela Arizaga se encuentra en observación en el Hospital Pirovano tras el confuso episodio.

Facundo Moyano se negó a realizarse estudios

Fuentes vinculadas al expediente indicaron que Facundo Moyano se negó a someterse a estudios de sangre y orina solicitados durante la investigación.

Facundo Moyano se negó a someterse a estudios de sangre y orina.

Facundo Moyano se negó a someterse a estudios de sangre y orina.

Las mismas fuentes señalaron que el episodio habría estado relacionado con un presunto consumo de drogas. No obstante, precisaron que la médica legista únicamente constató una lesión en una rodilla, que sería compatible con una caída ocurrida en la vía pública.

El testimonio que podría aportar otra mirada sobre el caso

Aproximadamente seis horas después del hecho, un testigo de identidad reservada decidió declarar ante la Justicia y sostuvo que, según lo que observó, no presenció una situación de violencia entre Moyano y Arizaga. El hombre, quien se desempeña como portero de otro edificio de la zona, aseguró que vio a la joven "fuera de sí" y que el hijo de Hugo Moyano corría detrás de ella con la intención de asistirla.

"Pienso que vio que la situación lo superaba y siempre quiso ayudarla. Ella venía gritando 'Ayúdenme, ayúdenme'. Pero no sabíamos para qué ayudarla porque él siempre intentó ayudarla, nunca la agredió. Le decía 'amor, amor'. Y a la policía le dijo que era el novio", relató en declaraciones al canal TN.

El testigo también recordó que, durante la secuencia, Candela Arizaga se sujetó del pasamanos de un colectivo que permanecía detenido, aunque con el motor en marcha. Fue en ese momento cuando efectivos policiales lograron interceptar tanto a la joven como a Moyano.

El testigo aseguró que vio a la joven

El testigo aseguró que vio a la joven "fuera de sí" y que el hijo de Hugo Moyano corría detrás de ella.

"Ella se agarró del pasamanos y no dejaba que arranque. No quería soltarse y gritaba cosas incoherentes. Después pedía agua y nosotros le alcanzamos. Tenía la boca seca y la mirada totalmente perdida", afirmó.

Mientras la investigación continúa en curso, personal de la Policía realizó un allanamiento en el departamento de Facundo Moyano, ubicado en el barrio de Belgrano. El objetivo es incorporar nuevas pruebas que permitan reconstruir lo sucedido dentro del inmueble y esclarecer las circunstancias del hecho.

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