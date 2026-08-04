4 de agosto de 2026
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Escándalo de Facundo Moyano: Candela Arizaga rompió el silencio y negó una agresión

Candela Arizaga declaró ante la Justicia desde el Hospital Pirovano y aseguró que el hijo de Hugo Moyano "no le pegó". La investigación continúa abierta.

Tras la polémica, Candela Arizaga contó qué pasó con Facundo Moyano esta madrugada, donde se sospecha de una posible agresión.

Tras la polémica, Candela Arizaga contó qué pasó con Facundo Moyano esta madrugada, donde se sospecha de una posible agresión.

Por Sitio Andino Policiales

Candela Arizaga, la modelo e influencer de 23 años que protagonizó un escandaloso episodio junto a Facundo Moyano, declaró ante la Justicia y aseguró que no hubo una agresión de parte del exdiputado. La joven prestó testimonio mientras permanece en observación en el Hospital Pirovano, ubicado en CABA.

Según su declaración, el episodio ocurrió en un contexto de "consumo de estupefacientes", por lo que negó haber sido víctima de violencia física por parte del exsindicalista. Las pericias médicas realizadas hasta el momento también coinciden con parte de ese relato. De acuerdo con el medio Infobae, una médica legista constató únicamente un raspón en una de sus rodillas, lesión que habría sido consecuencia de la caída sufrida mientras corría por la vía pública.

Facundo Moyano sigue detenido mientras avanza la investigación

Pese a la declaración de Candela Arizaga, Facundo Moyano continúa detenido. El auxiliar fiscal Julián Pistone, de la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, ordenó su arresto por los presuntos delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

Como parte de las medidas dispuestas por la fiscalía se ordenó el análisis de las cámaras de seguridad; toma de declaraciones testimoniales; entrevistas a la víctima por parte de equipos especializados y allanamiento del departamento ubicado sobre Avenida del Libertador al 5400, donde habría comenzado el episodio.

Además, el Equipo de Intervención Domiciliaria del Ministerio Público Fiscal fue convocado para asistir y entrevistar a la joven debido a su situación de vulnerabilidad.

La declaración de la influencer, ¿cierra el expediente?

Fuentes judiciales remarcaron que el testimonio de Candela Arizaga no implica automáticamente la desvinculación de Facundo Moyano. La figura de privación ilegítima de la libertad permite que la investigación continúe aun cuando la presunta víctima decida no impulsar la acción penal, por lo que la fiscalía puede avanzar de oficio con el expediente.

En paralelo, Diego Storto, abogado de la joven, señaló que asumirá formalmente la defensa únicamente si Arizaga "decide seguir adelante con el proceso".

Candela Arizaga, la joven modelo vinculada a Facundo Moyano.

Candela Arizaga, la joven modelo vinculada a Facundo Moyano.

Mientras tanto, Moyano fue trasladado para su identificación y verificación de antecedentes y posteriormente será alojado en una dependencia de la Policía de la Ciudad. También trascendió que se negó a someterse a una extracción de sangre y orina para determinar la posible presencia de drogas en su organismo.

De acuerdo con el procedimiento vigente, la fiscalía dispone de 24 horas, prorrogables por otras 24, para reunir la evidencia necesaria antes de la audiencia de intimación de los hechos. En esa instancia se resolverá si el imputado recupera la libertad, queda sujeto a restricciones o si se solicita la prisión preventiva.

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