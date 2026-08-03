Agresión con tintes mafiosos: balean a un joven en Las Heras

Un hombre de 31 años resultó herido de un disparo durante una agresión ocurrida en Las Heras , en un hecho que es investigado por la Policía para identificar a los autores del ataque, quienes por el momento están prófugos, según confirmaron fuentes policiales.

El episodio se registró alrededor de las 0.10 de este lunes en calle Gobernador Civit al 1800, cuando un llamado al 911 alertó sobre detonaciones de arma de fuego contra un hombre en la vía pública.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que la víctima ya había sido trasladada al Hospital Carrillo. Debido a la gravedad de la lesión, posteriormente fue derivada al hospital Central, donde quedó internada con una herida de arma de fuego que le provocó una fractura de peroné izquierdo.

De acuerdo con la información incorporada a la causa, un familiar del lesionado relató que el hombre había mantenido una discusión con varios sujetos momentos antes del ataque.

Siempre según ese testimonio, tras el altercado los agresores efectuaron los disparos y escaparon del lugar antes de la llegada de la Policía.

La víctima, de 31 años, registra antecedentes por robos, portación ilegal de arma de fuego, amenazas y hurto en contexto de violencia de género.

Por disposición de la Oficina Fiscal, personal de Policía Científica realizó las pericias en la escena de la agresión, mientras continúan las actuaciones para identificar a los responsables del ataque ocurrido en Las Heras. El herido permanece asistido en el hospital Central.