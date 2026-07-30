Cansancio, miedo y malestar: vecinos de Las Heras se movilizaron por una ola de robos

Con un fuerte reclamo por seguridad, vecinos de Panquehua denunciaron robos y pidieron mayor presencia policial en las calles.

Reunidos en la intersección de calles Lamadrid y Libertad, en Las Heras , y con bombos en mano al ritmo de un reclamo por “seguridad”, decenas de vecinos se manifestaron durante la noche del martes. La falta de presencia policial, baldíos sin iluminación y cerca de cinco robos en menos de una semana fueron las gotas que rebalsaron el vaso de barrios forzados a convivir con el miedo y la preocupación.

La protesta reunió a habitantes de los barrios 17 de Octubre, Adolfo Calle 4° y 5° y Gendarmes , todos ubicados en la zona de Panquehua , quienes aseguran que la inseguridad se agravó durante el último mes y medio. Los vecinos sostienen que los robos se repiten a toda hora y que, en varios casos, los delincuentes se movilizan en moto y utilizan armas o cuchillos para amenazar a sus víctimas.

Uno de los reclamos más urgentes apunta a reforzar la presencia policial en las calles . Alfredo, uno de los vecinos autoconvocados, explicó a SITIO ANDINO que pedirán rondines "porque los robos son todo el tiempo, a toda hora”. En esta línea, cuestionaron el funcionamiento de las alarmas comunitarias que, aunque son activadas cuando ocurre un delito, la demora en la llegada de los móviles de la Guardia Urbana Municipal (GUM) hace que muchas veces la respuesta llegue cuando el episodio ya terminó.

“Tenemos una alarma comunitaria que no sirve. En lo que tarda en llegar el GUM, ya pasó todo. La policía, incluso, llega más tarde que ellos”, sostuvo una de las residentes durante la manifestación.

La situación también preocupa por los ataques a menores de edad cuando vuelven de la escuela o mientras juegan en los barrios. De acuerdo con los testimonios recogidos durante la manifestación, en los últimos días un menor fue asaltado y le robaron su bicicleta, mientras que otras víctimas habrían sido golpeados para quitarles celulares y otros objetos personales.

Cristina Perrone, presidenta de la Unión Vecinal 17 de Octubre, señaló que la convocatoria surgió luego de varios hechos delictivos registrados en los últimos días. Según explicó, ya se realizaron pedidos ante las autoridades municipales, pero hasta el momento no obtuvieron una respuesta concreta ni una reunión con funcionarios.

La dirigente vecinal también describió otra problemática que, según los habitantes, se suma a los robos en la zona: el ingreso de personas a viviendas desocupadas. “Usurpan las casas que están vacías, se meten y guardan cosas”, relató.

Baldíos, oscuridad y reclamos pendientes

Para los vecinos, las condiciones de algunos sectores también favorecen la acción de los delincuentes. Los terrenos baldíos con malezas altas y sectores sin iluminación aparecen entre los principales reclamos que vienen realizando desde hace meses.

Jaqueline, una de las vecinas que participó de la manifestación, afirmó que la zona comprende a unas 1.000 familias, entre las que hay niños, adultos mayores, profesionales y personas retiradas de Gendarmería. Según relató, los vecinos realizaron distintos pedidos ante la Municipalidad de Las Heras, entre ellos la colocación de reductores de velocidad y mejoras en la iluminación.

Uno de los pedidos fue presentado en enero ante el área de seguridad municipal y, pese al compromiso recibido, todavía no se concretó. También cuestionó la demora para solucionar problemas relacionados con el alumbrado público. “Pedís iluminarias y tardan dos o tres semanas en venir a poner un solo foco”, afirmó.

“No queremos una víctima fatal”: el desesperado reclamo de vecinos de Las Heras

Durante la manifestación, el reclamo estuvo atravesado por el temor a que alguno de los episodios termine con consecuencias más graves. Los vecinos aseguran que, ante la falta de respuestas, muchas veces son ellos mismos quienes intentan asistir a las víctimas o intervenir cuando se produce un hecho delictivo. “No queremos una víctima fatal en ninguna de las zonas de Panquehua”, martilló Jaqueline.

Los vecinos también apuntaron contra las limitaciones del GUM frente a situaciones de violencia. “La gente de la Guardia Urbana no puede hacer nada. No tienen armas, no pueden tocarlos, no tienen cómo defenderse”, cuestionó una de las residentes. A esto se suma, según los manifestantes, la preocupación por el consumo y la venta de estupefacientes en distintos sectores.

“Hay otra realidad, que nos afecta también y es el tema de la droga: está metida en todos lados y complica nuestra situación”, señalaron.

Con los reclamos expuestos durante la protesta, los vecinos anticiparon que continuarán gestionando respuestas ante la Municipalidad de Las Heras y las autoridades de seguridad. Entre los principales pedidos figuran mayor presencia policial, rondines preventivos, iluminación, limpieza de baldíos y una respuesta más rápida ante las alarmas comunitarias.

La manifestación terminó con una consigna que, según los propios vecinos, resume el motivo de la protesta: quieren volver a transitar por sus barrios sin miedo y evitar que la próxima noticia sea una tragedia.