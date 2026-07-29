Cuáles son las principales hipótesis del accidente del helicóptero en San Juan

A raíz de la tragedia aérea, la provincia de San Juan atraviesa horas de profunda conmoción. El siniestro del helicóptero en Valle Fértil dejó un saldo de siete tripulantes fallecidos y por estas horas, avanza la investigación para determinar qué provocó el accidente. Una de las primeras hipótesis que tomó relevancia fue la escasa visibilidad provocada por una densa neblina .

Tras la confirmación oficial de las muertes, las autoridades comenzaron con las pericias correspondientes para reconstruir los últimos minutos del vuelo. De acuerdo con información publicada por el Diario de Cuyo, el intendente de Valle Fértil , Mario Riveros , confirmó que durante la mañana de este miércoles las condiciones meteorológicas eran adversas .

"Me encontraba en mi despacho para la hora de apertura de la capacitación en nuestro departamento y de repente el jefe del Escuadrón 4 de la Policía de San Juan nos informa que se suspendía el evento porque había sufrido un siniestro el helicóptero . Tomé contacto con Defensa Civil y me dice que a esa hora había neblina en la zona", expresó Riveros en declaraciones a TN.

En la misma línea, el diario Huarpe informó que una de las principales líneas de investigación sostiene que el helicóptero habría impactado contra un cordón montañoso , en un sector donde la densa neblina reducía considerablemente la visibilidad , lo que podría haber influido en la maniobra de vuelo.

Cabe destacar que la zona de Valle Fértil donde cayó el helicóptero está en el límite entre San Juan y La Rioja y se caracteriza por su paisaje árido, serrano y desértico.

Las pericias determinarán qué ocurrió

No obstante, las autoridades aclararon que todavía no existe una conclusión definitiva sobre las causas del accidente y remarcaron que será el resultado de las pericias el que permita establecer con precisión qué ocurrió.

Las autoridades aclararon que todavía no existe una conclusión definitiva sobre las causas del accidente.

La investigación quedó a cargo de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), organismo especializado en la investigación de accidentes e incidentes aeronáuticos, que actúa de manera independiente de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Desde la sede central de la JST fueron enviados peritos especializados, quienes ya trabajan en el lugar del accidente para evaluar todas las variables que pudieron haber incidido en la tragedia.

Según informó Tiempo de San Juan, además de las condiciones meteorológicas, los investigadores analizan el tipo y la cantidad de combustible que llevaba la aeronave, las últimas inspecciones técnicas, el peso total de los ocupantes, la vigencia del certificado médico del piloto y el plan de vuelo presentado antes del despegue.

La señal que permitió localizar el helicóptero

Durante las primeras horas del operativo de búsqueda resultó clave la activación del Transmisor de Localización de Emergencia (ELT), un dispositivo cuya instalación es obligatoria en las aeronaves.

Como consecuencia de la violencia del impacto, el sistema se activó automáticamente y comenzó a emitir una señal en una frecuencia internacional de emergencia. Esa transmisión permitió obtener las coordenadas aproximadas del lugar del accidente, facilitando que los equipos de rescate y los peritos localizaran con precisión el sitio del siniestro e iniciaran las tareas de investigación.

Cómo ocurrió la tragedia que enluta a la provincia de San Juan

Este miércoles, un helicóptero que había sido contratado para combatir incendios en La Rioja, se estrelló en la zona norte del Parque Provincial Ischigualasto. Las autoridades confirmaron que los siete ocupantes perdieron la vida.

De acuerdo con la información oficial, la tragedia ocurrió en el departamento Valle Fértil. Abordo de la aeronave viajaban tres de las máximas autoridades de la seguridad provincial: el subjefe de la Policía de San Juan, Marcelo Videla; el jefe de Bomberos, Rubén Castro; y el director de Protección Civil, Carlos Heredia.

La Agencia Federal de Emergencias había contratado el helicóptero para brindar una capacitación en San Juan y como objetivo final se dirigían a combatir los incendios forestales que afectan a la provincia de La Rioja, específicamente a la zona de Chilecito.

Comunicado oficial AFE. pic.twitter.com/ZYpjohxDAX — Agencia Federal de Emergencias (@AFE_Arg) July 29, 2026

La ubicación del siniestro fue identificada mediante un sobrevuelo realizado desde el Parque Nacional Talampaya. El director del Parque Provincial Ischigualasto, Juan Pablo Teja Godoy, informó que la aeronave cayó en las inmediaciones de la Quebrada de la Chilca alrededor de las 10.26 a unos ocho kilómetros del Circuito Los Arrieros, un sector caracterizado por su geografía accidentada y de complejo acceso.

Esta situación dificultó considerablemente las tareas de rescate, obligando a los equipos de emergencia a desplegar un operativo especial para llegar hasta el lugar del impacto. El operativo estuvo integrado por efectivos de la Policía de San Juan, Bomberos, Protección Civil, personal sanitario y guardaparques, quienes avanzan por etapas debido a las condiciones del terreno.

Sin embargo, otra aeronave que circulaba por la zona visualizó los restos y avisó inmediatamente a las autoridades. De esta manera, los rescatistas lograron arribar hasta el límite de la huella vehicular y desde ese punto continaron el recorrido utilizando cuatriciclos y tramos a pie, con el objetivo de cubrir los 12 kilómetros restantes que los separan del sitio donde cayó el helicóptero.