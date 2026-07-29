Guaymallén: lo investigaban por violencia de género y le encontraron un arsenal

Un operativo realizado en Guaymallén permitió el secuestro de tres armas de fuego, más de un centenar de municiones y la detención de un hombre investigado por amenazas en un contexto de violencia de género . El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Unidad Investigativa Departamental (UID) Guaymallén por orden de la Justicia.

El allanamiento se concretó en el marco de una causa por amenazas simples que tramita en la Oficina Fiscal Guaymallén N.º 2, con intervención de la Unidad Fiscal de Violencia de Género. Además del importante arsenal incautado, los investigadores trasladaron al principal sospechoso, quien quedó a disposición de la Justicia.

El procedimiento permitió retirar de circulación armamento y municiones que ahora serán sometidos a las pericias correspondientes , mientras avanza la investigación para esclarecer los hechos denunciados.

De acuerdo con la información oficial, efectivos de la Unidad Investigativa Departamental Guaymallén realizaron dos allanamientos vinculados a la investigación por amenazas en contexto de violencia de género.

Durante los procedimientos, la Policía secuestró una pistola calibre 9 milímetros, una pistola calibre .22 y una escopeta calibre 12. Además, incautó varios cargadores y más de un centenar de cartuchos de distintos calibres, elementos que quedaron a disposición de la causa judicial.

En cumplimiento de la orden emitida por la Justicia, los uniformados detuvieron al principal sospechoso, señalado como el presunto autor de las amenazas investigadas. El sospechoso fue trasladado y quedó a disposición de las autoridades judiciales, mientras continúa el avance de la causa.