Paso clave para el Tren de Cercanías: ya está en Mendoza la firma que hará los vagones

El Tren de Cercanías conectará al Este de la Provincia con el Metrotranvía.

El proyecto del Tren de Cercanías del Este sumó un nuevo avance con la llegada a Mendoza de representantes de la empresa china CRRC Tangshan , encargada de fabricar las formaciones que operarán el servicio.

La firma asiática inició mesas de trabajo técnico con funcionarios provinciales para definir detalles clave como especificaciones, homologaciones y plazos de entrega , en una etapa considerada central para la ejecución del proyecto.

La comitiva de CRRC Tangshan — el mayor fabricante de material rodante del mundo — arribó a Mendoza quince días después de ser notificada formalmente tras la orden de compra .

Tren de Cercanías: representantes de la firma asiática CRRC Tangshan iniciaron las mesas de trabajo con los equipos de la Provincia.

Durante las reuniones con equipos del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, se avanzó en la planificación de las tres formaciones 0 km que prestarán servicio en el corredor ferroviario .

Además, los directivos realizaron un recorrido a bordo del Metrotranvía, clave para mostrar el sistema actual y evaluar la futura conexión con el Tren de Cercanías en el área metropolitana.

Seguimos avanzando con el Tren de Cercanías del Este. Hoy tuvimos una jornada de trabajo técnico con la comitiva de CRRC Tangshan, revisando detalles y plazos para la llegada de las tres triplas 0 km que van a conectar Junín, San Martín, Maipú y Luján. pic.twitter.com/uzJgTrjUEx — Marite Badui (@MariteBadui) July 28, 2026

Cómo serán los trenes que llegarán a Mendoza

El contrato contempla la provisión de tres unidades triplas (DMU) 0 km, diseñadas para el transporte de pasajeros en el nuevo corredor.

Cada formación contará con:

Capacidad para 506 pasajeros (210 sentados y 296 de pie).

(210 sentados y 296 de pie). Climatización integral frío-calor.

Conectividad Wi-Fi y puertos USB.

Iluminación LED y accesibilidad universal.

Espacios para bicicletas y personas con movilidad reducida.

Según el cronograma oficial, las primeras unidades podrían llegar en unos 11 meses para iniciar pruebas dinámicas en la Estación San Martín, en Junín.

View this post on Instagram

El Tren de Cercanías, una obra de 45 kilómetros que integrará el Gran Mendoza

El Tren de Cercanías es una de las obras de infraestructura más ambiciosas de la provincia, con una inversión superior a los USD 150 millones.

El proyecto contempla 45 kilómetros de extensión y 19 paradas, conectando:

La Colonia (Junín)

San Martín

Maipú

Chacras de Coria (Luján de Cuyo)

En ese punto final, la traza empalmará con el Metrotranvía, lo que permitirá integrar el sistema ferroviario del Gran Mendoza, por lo tanto conectará con el Aeropuerto El Plumerillo.

Las obras de infraestructura están a cargo de la empresa CEOSA, que ya inició los trabajos de renovación de vías y adecuación de estaciones en el Este provincial.

El Tren de Cercanías conectará al Este de la Provincia con el Metrotranvía. Foto: Cristian Lozano

El Tren de Cercanías busca convertirse en una alternativa al transporte automotor, reduciendo tiempos de viaje y mejorando la conectividad entre el Este y el área metropolitana.

Con un tiempo estimado de recorrido cercano a los 65 minutos de punta a punta, el sistema apunta a ordenar el tránsito, fomentar el uso del transporte público y consolidar un esquema integrado con el Metrotranvía.

Alfredo Cornejo: “El Tren de Cercanías va a integrar mucho más al Este con el Gran Mendoza”

En paralelo a estos avances técnicos, el gobernador Alfredo Cornejo destacó el impacto que tendrá la obra en la movilidad. “Es la inversión más grande que tenemos en el Este y va a conectar con toda la red ferroviaria del Gran Mendoza”, afirmó en una visita a la zona Este.

El mandatario remarcó que el sistema permitirá integrar el servicio desde Junín hasta puntos estratégicos como Luján de Cuyo e incluso el aeropuerto, a través de la red existente.

Además, puso el foco en el contexto nacional: “Nos permite tener obra pública cuando no se está haciendo en casi ningún lugar del país”, señaló.