Mariana Juri pidió informes a la ANAC por demoras y cancelaciones de Flybondi

La senadora nacional por Mendoza, Mariana Juri (UCR) , presentó un pedido de informes a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para conocer en detalle la situación de la aerolínea low cost Flybondi , a raíz de las demoras prolongadas y cancelaciones intempestivas que han afectado a miles de pasajeros en todo el país.

La legisladora, presidenta de la Comisión de Turismo de la cámara alta , advirtió que estos incumplimientos no solo perjudican a los usuarios, sino que también impactan de lleno en la conectividad aérea y en la actividad turística , especialmente durante períodos de alta demanda como las vacaciones de invierno.

El requerimiento presentado por la senadora busca que el organismo de control remita datos clave sobre el funcionamiento de la empresa y las medidas adoptadas ante los incumplimientos . Entre los principales puntos, solicitó:

Como presidente de la comisión de Turismo del @SenadoArgentina , solicité un pedido de informes a la Administración Nacional de Aviación Civil ( @ANACargentina ) debido a las demoras prolongadas y las cancelaciones intempestivas de la aerolínea Flybondi. Esta exigencia de… pic.twitter.com/LNP8oEsLQI

Además, desde el entorno de Juri confirmaron que también se solicitaron audiencias con autoridades de Defensa del Consumidor y de la ANAC para profundizar el análisis de la situación.

Mariana Juri pide información a la ANAC sobre la operación de la low cost Flybondi.

Los números que preocupan sobre Flybondi

Según datos relevados a partir de registros operativos, la situación de la compañía se agravó durante 2026. En ese sentido, se destaca que:

Más del 20% de los vuelos programados fueron cancelados en lo que va del año.

en lo que va del año. Desde abril, ese porcentaje habría escalado hasta el 36% de cancelaciones.

Solo el 26,6% de los vuelos despegó en horario , dentro de los 15 minutos previstos.

, dentro de los 15 minutos previstos. Alrededor del 20% registró demoras superiores a una hora.

El retraso promedio alcanzó los 131 minutos.

A esto se suma una fuerte caída en la capacidad operativa de la empresa: pasó de unas 19 aeronaves activas diarias en enero a apenas tres en los meses siguientes, lo que genera dudas sobre su capacidad para sostener las rutas comerciales ofrecidas.

Mariana Juri, presidenta de la comisión de Turismo del Senado nacional. Foto: Prensa Senado de la Nación Argentina

Impacto en el turismo y la conectividad

Para Juri, la situación excede a una empresa puntual y pone en riesgo un aspecto estratégico para el país. “Esta exigencia de información es el primer paso para contribuir a la protección de los pasajeros y a resguardar la conectividad aérea, imprescindible en nuestro país”, sostuvo.

En esa línea, remarcó que el turismo es una industria clave y que requiere reglas claras y cumplimiento por parte de todas las compañías, en un contexto donde el Gobierno impulsa medidas de desregulación del mercado aerocomercial.

Además, la senadora subrayó que los servicios de bajo costo habían sido altamente valorados por los usuarios, especialmente por sus tarifas accesibles y la posibilidad de conectar ciudades del interior, por lo que consideró necesario garantizar su funcionamiento en condiciones adecuadas.