La agenda de la titular del FMI continúa en Argentina con una visita al corazón de Vaca Muerta

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) , Kristalina Georgieva, continúa este martes su agenda oficial en Argentina con una visita a Vaca Muerta , donde recorrerá el bloque Loma Campana, considerado el principal productor de petróleo de la formación no convencional.

Acompañada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente de YPF, Horacio Marín, la funcionaria realizará un recorrido que tiene como objetivo conocer uno de los principales motores de crecimiento de la economía argentina y una de las mayores fuentes de generación de divisas.

El lugar elegido para la visita no fue casual. Loma Campana produjo 89.000 barriles diarios de petróleo en mayo , volumen que representa el 16% de la producción total de petróleo de Vaca Muerta y el 4% del shale gas.

Según indicó Clarín, en diciembre pasado este bloque alcanzó un hito para la industria energética argentina al convertirse en el primero del país en superar los 100.000 barriles diarios de producción .

La agenda de Kristalina Georgieva por el país continúa este martes.

Además, en los últimos cinco años, YPF y Chevron invirtieron US$4.340 millones en el desarrollo del yacimiento, donde ya se perforaron 700 pozos y funcionan las oficinas de la gerencia de No Convencional de YPF.

El mensaje de Georgieva sobre el crecimiento argentino

Durante su paso por el país -que comenzó ayer, lunes 27 de julio-, Georgieva destacó el potencial del desarrollo energético argentino, aunque remarcó la importancia de que ese impulso alcance a otros sectores de la economía.

Inspiring chat today with students at @libertadpalacio, hosted by @larilopezcalvo. Covered from growing up in Bulgaria to leading the IMF, embracing change & staying curious. AI will reshape up to 40% of jobs— my advice to them: build adaptable skills & don’t fear disruption. pic.twitter.com/stfdQHMyse — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) July 28, 2026

"El dinamismo de la economía argentina en este momento se concentra mayormente en el petróleo, el gas, la actividad minera y el campo. Qué podemos hacer para que el crecimiento de Argentina se pueda compartir más ampliamente", expresó durante una actividad en el Palacio de Hacienda.

Georgieva reunió al círculo rojo en una cena privada: qué empresarios participaron

En paralelo y en el marco de su visita a la Argentina, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, encabezó una cena privada con una decena de los empresarios más influyentes del país. Entre los invitados, sin embargo, no hubo representantes de la industria ni de la construcción.

Los empresarios que participaron del encuentro fueron:

Jorge Brito (Banco Macro),

Eduardo Elsztain (IRSA),

Marcos Bulgheroni (Pan American Energy),

Pierpaolo Barbieri (Ualá),

Juan Martín de la Serna (Mercado Libre),

Daniel Novegil (Ternium),

Martín Pérez de Solay (Glencore),

Mariana Schoua (AmCham),

Isela Costantini (Strategic Advisor),

Catalina Cascio (Ferrosider).

La titular del FMI se reunión con empresarios argentinos.

Georgieva asistió acompañada por Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI; Luis Cubeddu, subdirector de esa área; y Joyce Wong, jefa de misión para la Argentina.

El encuentro, en el que se sirvieron carnes especiales y vinos seleccionados, se extendió durante aproximadamente dos horas. Según la agencia Noticias Argentinas, la cena tuvo un carácter protocolar y no dejó definiciones relevantes, aunque reflejó la decisión de la titular del organismo de mantener un diálogo con referentes del sector privado, además de las reuniones mantenidas con funcionarios nacionales.