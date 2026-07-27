El FMI volvió a respaldar el plan económico de Milei tras la reunión entre Georgieva y Caputo

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva , comenzó este lunes su agenda oficial en la Argentina con una reunión junto al ministro de Economía, Luis Caputo, en un nuevo gesto de respaldo al programa económico impulsado por el presidente Javier Milei.

El encuentro se desarrolló en el Palacio de Hacienda y marcó el inicio de una intensa agenda que continuará con reuniones junto al presidente Milei, empresarios y representantes del sector energético. La visita es interpretada por el Gobierno como una señal de confianza del organismo internacional hacia el rumbo económico adoptado por la administración libertaria.

Tras la reunión, Georgieva publicó un mensaje en sus redes sociales en el que elogió la marcha del programa económico argentino.

"Fue un placer reunirme con el ministro Luis Caputo y su equipo. Conversamos sobre el sólido progreso del programa económico de Argentina y las prioridades para sostener la estabilidad y el crecimiento", expresó la titular del FMI.

Great to hear from Minister @LuisCaputoAR and @BancoCentral_AR President Bausili about Argentina’s economic progress and priorities ahead. We discussed sustaining stability, advancing reforms, and creating conditions for stronger growth, investment, and job creation. pic.twitter.com/FtWYU7QAlD — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) July 27, 2026

Georgieva, resaltó cuáles fueron las metas alcanzadas por el Gobierno en materia económica y financiera pero también dejó entrever que hay desafíos por delante. La funcionaria aclaró será importante "lograr que el crecimiento se pueda compartir mas ampliamente" y que para ello hay que mejorar las condiciones financieras para que puedan tomar préstamos las "pequeñas empresas y familias", porque es necesario "crear puestos de trabajo y elevar el consumo".

Desde el Ministerio de Economía señalaron que durante el encuentro se repasaron los principales indicadores macroeconómicos, el proceso de desinflación, la consolidación fiscal y los desafíos de la próxima etapa del programa acordado con el organismo.

Al comienzo de su discurso dijo que tiempo atrás la pregunta que nos hacíamos era si Argentina podía mantenerse al servicio de su deuda pero que hoy eso se revirtió porque el país está "en una posición mucho más solida" y que eso es resultado de la perseverancia. También destacó "lo importante del progreso macroeconómico y estabilidad financiera" que hoy deja "una escena más saludable" desde la posición fiscal del país, porque hay superávit, y la inflación disminuyó del 250% al 30% anual.

"La confianza del mercado ha regresado", explicó y detalló que eso se evidencia con la capacidad de las provincias y empresas privadas para acceder al mercado, contar con buenos precios, lo que deriva en oportunidades de crecimiento. También resaltó la emisión de deuda en moneda extranjera que realiza el Tesoro y mencionó que hay buenos proyecciones de inversiones, en el marco RIGI, por u$s45.000 millones.

Pese a esto destacó que "el dinamismo de la economía argentina se concentra mayormente en el petróleo, el gas, la actividad minera y el campo". Ante esto se preguntó "qué podemos hacer para lograr que el crecimiento se pueda compartir mas ampliamente" y se contestó que hay que mejorar las condiciones financieras pequeñas empresas y familias para que tomen préstamos. "Hay que crear puestos de trabajo y elevar el consumo", añadió.

La experta también confirmó que "no vemos la necesidad de que haya que volver a solicitar un préstamo del FMI" porque hay "una gran determinación de acumular reservas". En lo que se refiere al mercado laboral dijo que "el aumento en la informalidad es preocupante" pero que "respaldamos lo que han hecho en el mercado laboral", en referencia a la nueva ley. "Es posible que estemos en el buen camino para que Argentina se una al club de los países emergentes. Ese momento va a llegar", también anticipó durante la rueda de preguntas a la prensa.

Una visita con fuerte respaldo político

La llegada de Georgieva a Buenos Aires representa uno de los gestos de mayor respaldo político del FMI hacia la gestión de Javier Milei desde el inicio de su mandato.

La titular del organismo mantendrá además una reunión con el presidente en Casa Rosada y participará de actividades con empresarios y referentes económicos. También tiene previsto visitar Vaca Muerta, donde conocerá de primera mano el desarrollo del principal polo energético del país.

La visita ocurre en un momento clave para la economía argentina, mientras el Gobierno busca consolidar la baja de la inflación, fortalecer las reservas internacionales y cumplir las metas comprometidas con el Fondo.

Caputo habló de una relación de confianza

El ministro de Economía destacó el vínculo construido con la conducción del FMI y aseguró que existe una relación de confianza que permitió avanzar en las negociaciones del programa vigente.

El respaldo explícito de Georgieva llega además luego de que el organismo volviera a valorar públicamente la consistencia del plan económico argentino y ratificara su acompañamiento a las políticas de estabilización implementadas por el Gobierno nacional.