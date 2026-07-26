26 de julio de 2026
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El titular del sindicato SEOCA llamó al movimiento obrero a movilizarse por la restitución de derechos

Durante la Asamblea General Ordinaria del sindicato, Julio Ledesma criticó las políticas del Gobierno y pidió una mayor participación de las organizaciones sindicales.

Sindicato SEOCA.

Sindicato SEOCA.

Por Sitio Andino Política

El secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines de Zona Oeste (SEOCA), Julio Rubén Ledesma, convocó al movimiento obrero a impulsar una "gran marcha nacional de restitución de los derechos", en medio de la actual situación política y económica del país.

El dirigente realizó el planteo durante el cierre de la Asamblea General Ordinaria del gremio, donde también se aprobó por unanimidad la Memoria y Balance correspondiente al último ejercicio fiscal de la organización.

"Tenemos que levantarnos y hacer una gran marcha nacional de restitución de los derechos de los argentinos", afirmó Ledesma ante militantes y representantes sindicales.

Críticas al Gobierno Nacional y llamado al movimiento obrero

Durante su discurso, el titular del SEOCA calificó al Gobierno nacional como una administración "antiobrera" y manifestó su preocupación por el impacto que, según sostuvo, tienen las políticas de ajuste sobre los salarios, el empleo y las condiciones laborales.

"Tenemos que ponernos al frente de los conflictos. Si no ejercemos nuestro derecho a decir lo que hay que decir, van a seguir avasallando las conquistas históricas del pueblo", expresó.

En ese sentido, instó al resto de las organizaciones sindicales a adoptar una postura de mayor unidad y confrontación en defensa de los derechos de los trabajadores.

Balance positivo, pero preocupación por el contexto económico

En el aspecto institucional, durante la asamblea se informó que el balance financiero del sindicato cerró con resultado positivo.

Sin embargo, las autoridades del gremio advirtieron sobre las dificultades para sostener prestaciones y servicios asistenciales, en un escenario marcado por la inflación y la pérdida de puestos de trabajo en el sector comercial de la región.

El respaldo del exministro Enrique Rodríguez

Entre los asistentes estuvo el exministro de Trabajo de la Nación, Enrique Rodríguez, quien respaldó el rol de los dirigentes sindicales y destacó la figura de Ledesma.

"Creo y creí en los líderes sindicales", sostuvo.

Además, recordó al histórico dirigente Saúl Ubaldini, de quien destacó que "nunca se olvidaba de sus representados", y estableció un paralelismo con la conducción del titular del SEOCA.

"Ledesma fue muy claro: sin trabajo y sin empleo no hay ninguna posibilidad de subsistencia de los sindicatos. Ahora, de las crisis como las de hoy surgen los nuevos liderazgos", afirmó Rodríguez.

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