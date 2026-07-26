Javier Milei defendió su política económica y anunció una baja permanente de retenciones en la Rural

El presidente Javier Milei encabeza la inauguración oficial de la 138° Exposición Rural de Palermo.

El presidente Javier Milei encabezó este domingo el acto de inauguración de la 138° Exposición Rural de Palermo , donde anunció una reducción permanente de las retenciones para distintos productos agropecuarios y defendió las principales medidas económicas implementadas por su gobierno.

La ceremonia, que excepcionalmente se realizó un domingo , contó con la presencia de funcionarios nacionales, dirigentes del sector agropecuario y representantes políticos.

El mandatario llegó minutos antes de las 11 acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei , y fue recibido por el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) , Nicolás Pino .

Entre los asistentes también estuvieron el jefe de Gabinete, Diego Santilli ; el ministro de Economía, Luis Caputo ; el canciller Pablo Quirno ; la senadora Patricia Bullrich ; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri ; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , entre otros funcionarios y legisladores.

El presidente Javier Milei encabeza la inauguración oficial de la 138° Exposición Rural de Palermo. Foto: NA (Damián Dopacio).

Javier Milei defendió la eliminación del cepo y anunció un nuevo escenario para el campo

Durante su discurso, el Presidente destacó la política económica de su gestión y aseguró que la eliminación del cepo cambiario significó un cambio trascendental para el sector agropecuario.

"El maldito cepo le quitaba al campo dos tercios de sus ingresos. Vaya que es bueno eliminarlo", afirmó.

Además, repasó otras medidas adoptadas por el Gobierno, como la reducción de aranceles para insumos y maquinaria, la apertura de nuevos mercados y el proceso de desregulación económica.

"Hoy vuelvo por tercera vez a la Rural y les vengo a demostrar que la transición de los últimos años valió la pena", sostuvo.

En ese marco, anticipó que "se viene un campo radicalmente distinto" y cuestionó las políticas aplicadas en gestiones anteriores.

"Se atacó a la gallina de los huevos de oro. Era un campo exprimido, atado de pies y manos. Esa oscura página la estamos dando vuelta para siempre", expresó.

Asimismo, remarcó que cuando se cuestiona al sector agropecuario "no se ataca un sector, sino el cimiento sobre el que se sentaron las bases de esta Nación".

El presidente Javier Milei encabeza la inauguración oficial de la 138° Exposición Rural de Palermo. Foto: NA (Damián Dopacio).

Nicolás Pino reclamó eliminar las retenciones por ley

En la apertura oficial de la muestra, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, insistió en la necesidad de eliminar de manera definitiva las retenciones mediante una ley.

El dirigente afirmó que el campo aportó más de 83.000 millones de dólares a la economía argentina durante el último año y sostuvo que las retenciones aplicadas desde 2002 constituyeron un sistema "confiscatorio" para el sector.

No obstante, reconoció algunas medidas impulsadas por la actual administración, entre ellas la reducción de la inflación, el equilibrio fiscal y la apertura de mercados internacionales.

Pino también advirtió sobre el impacto que generan los impuestos provinciales y las tasas municipales sobre la actividad productiva y reclamó poner fin a prácticas como el manejo del impuesto a los Ingresos Brutos y las denominadas "aduanas internas" entre provincias.

Finalmente, pidió mayor confianza en el sector agropecuario y destacó su potencial para generar empleo, inversiones y crecimiento económico en todo el país.