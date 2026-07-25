Javier Milei en La Rural 2026: qué anuncios espera el campo y cuándo será su discurso

El Presidente Javier Milei será el orador principal del acto central de la Exposición Rural de Palermo , que este año se realizará un domingo por la modificación de agenda debido a su viaje a San Pablo . El sector agropecuario espera definiciones sobre retenciones y medidas económicas.

El presidente Javier Milei será el protagonista del acto central de la Exposición Rural de Palermo este domingo, en una jornada atípica para la tradicional muestra agropecuaria, que habitualmente realiza su apertura oficial los días sábados.

El cambio de cronograma estuvo vinculado al viaje del mandatario a San Pablo, Brasil , donde participó del Congreso del Partido Liberal y brindó su respaldo a la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro , hijo del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro.

Luego de su regreso desde Brasil, Milei ocupará nuevamente la tribuna de Palermo , un escenario donde históricamente los presidentes suelen brindar definiciones sobre la política agropecuaria y económica.

Sin embargo, para esta edición existe una expectativa moderada respecto de nuevos anuncios, luego de las últimas medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Antes del discurso presidencial desfilarán los grandes campeones de las distintas razas ganaderas, maquinaria agrícola, carruajes y delegaciones tradicionalistas, como parte de la ceremonia central de la exposición.

El campo espera señales sobre las retenciones

Uno de los principales reclamos del sector agropecuario continúa vinculado a la reducción de los derechos de exportación.

Algunos sectores esperan que Milei anuncie la eliminación del 5% de retenciones que todavía pesa sobre la carne vacuna de novillo, una medida que tendría un costo fiscal estimado cercano a los 130 millones de dólares durante este año.

En mayo, el Gobierno había anunciado una reducción de las retenciones para el trigo y la cebada, además de un esquema de baja gradual desde enero próximo para productos como soja, maíz, girasol y sorgo.

Desde entidades rurales consideran que el Presidente podría utilizar la exposición como escenario para acelerar alguna de esas reducciones.

La posible presencia de Victoria Villarruel suma tensión política

Una de las incógnitas de la jornada será la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien fue invitada al acto y mantiene una relación distante con el Presidente y sectores de la Casa Rosada.

Su eventual participación volvería a poner bajo la mirada pública la tensión interna dentro del oficialismo, especialmente luego de sus diferencias recientes con el Gobierno.

Villarruel ya había generado atención por su ausencia en la edición anterior de la exposición y por sus cuestionamientos a algunas posiciones oficiales, entre ellas las relacionadas con el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas.

Un discurso esperado por la dirigencia agropecuaria

Como ocurre tradicionalmente en Palermo, el presidente de la Sociedad Rural Argentina realizará primero un balance sobre la situación del sector, repasará las medidas tomadas durante el último año y planteará los principales reclamos del campo.

Luego será el turno de Milei, quien suele aprovechar la exposición para enviar señales políticas y económicas hacia productores y empresarios agropecuarios.

El mandatario llegará al evento luego de una agenda internacional que incluyó su visita a Brasil y que continuará en las próximas semanas con recorridas por Perú, Colombia y Ecuador.