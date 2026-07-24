Nieve en Alta Montaña: hasta dónde se puede llegar y qué recomendaciones dio el Gobierno.

El Gobierno de Mendoza reunió este viernes al Comité de Alta Montaña para evaluar la situación actual, luego de que los nuevos pronósticos meteorológicos anticiparan que las nevadas en la cordillera continuarán en los próximos días . Gabriela Testa , presidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur), indicó que la reapertura del Paso Cristo Redentor que se estimaba para el 2 de agosto, podría postergarse hasta entre el 5 y el 6 de ese mes.

Del encuentro participaron diversas áreas del Ejecutivo , representantes de los municipios de Luján de Cuyo y Las Heras , autoridades de Gendarmería, el Ejército y Vialidad Nacional . Los reportes sostienen que las precipitaciones níveas se extenderán unos días más . Es por que apuntan a reforzar las tareas de despejar de la ruta y habilitar estacionamientos para los vehículos de turistas y mendocinos que este fin de semana querrán disfrutar del paisaje blanco.

"Lo que se ha acordado aquí forma parte de la rutina cotidiana que tiene el corredor andino, que es que Vialidad Nacional sale aproximadamente a las 7 de la mañana con el equipo técnico, toma condiciones de ruta y de clima y autoriza a la Gendarmería a abrir hasta determinados lugares de la montaña. Hasta aquí, el lugar oficialmente habilitado va a ser siempre hasta Uspallata ", declaró Testa.

En estos últimos dos días, gracias a los informes técnicos, se le permitió a los turistas acceder hasta Punta de Vacas y disfrutar de la nieve en ese sector. "A partir de los pronósticos temporales, que parecería que se extienden aproximadamente hasta el 5 o 6 de agosto , habrá información sobre cómo se irá habilitando la ruta. La prioridad fundamental de todos es la seguridad ", señaló.

"Estamos hablando de una situación absolutamente extraordinaria. Por lo menos en los últimos 30 años no ha habido una situación de este tren de tormentas tan continuo. Por eso esta es una reunión más de las que se vienen realizando desde hace aproximadamente dos meses", afirmó.

Tareas de despeje de la nieve en Alta Montaña y recomendaciones

Esto implica que haya mucha nieve acumulada a los costados de las calzadas. La titular del Emetur señaló que las fuerzas de seguridad nacionales, la Policía de Mendoza y los patrullajes preventivos están trabajando en la zona, pero apeló a la concientización: "Es para cuidarnos entre todos, disfrutar la nieve, no es lo mismo hacer un muñeco de nieve que deslizarse por laderas que no están preparadas para ese fin".

En ese sentido, recordó que hay dos parques de nieve habilitados en Mendoza, Penitentes y Los Puquios, (pero actualmente solo se puede acceder al centro de sky Las Leñas) "que tienen toda la seguridad para poder utilizar deslizadores, trineos, culipatines y esquíes", y pidió "solamente jugar en zonas habilitadas" para evitar riesgos.

Foto: Daniel Cano

Qué pasa con las personas que deciden quedarse en Alta Montaña

La presidenta del Emetur aseguró que la situación de los habitantes de las villas cordilleranas se encuentra bajo control pese a las intensas nevadas: "Afortunadamente, hasta aquí, los ciudadanos de las villas de montaña que han querido quedarse, desde Las Cuevas hasta Uspallata, están bien asistidos. Tienen alimentos, combustible y medicamentos. Los que no quisieron quedarse fueron trasladados".

En cuanto al turismo, Testa señaló: "Con el transporte turístico nos comunicamos directamente porque están todos en nuestro registro. Hay un turismo individual que viaja y que va a tener una instancia de parada obligatoria en Uspallata, donde se le informará hasta dónde puede llegar".

Cuándo reabrirá el Paso a Chile

"Los nuevos pronósticos que maneja Defensa Civil hablan de entre el 5 y el 6 de agosto, que termina el proceso de nevadas. Por lo cual, lo que está haciendo Vialidad Nacional, que hoy trabaja con una máquina adicional, es despejar toneladas y toneladas de nieve. Además, hay que ver dónde se acumula y trabajar en las playas de estacionamiento", advirtió Testa.

Al respecto, explicó cuál es el panorama en Alta Montaña: "Cuando la gente va, ve paredones de nieve a los costados de la ruta, por lo cual no hay espacio para estacionar. Si hubiese una emergencia, no hay por dónde pase una ambulancia ni tampoco la misma máquina niveladora. Todos estos fenómenos nos ponen en una situación de operativos extraordinarios."