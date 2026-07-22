22 de julio de 2026
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Alta Montaña

Solidaridad en alta montaña: asistieron a 60 familias con mercadería y medicamentos

Ante las intensas nevadas que afectan a la alta montaña, Gendarmería y la Guardia Urbana entregaron mercadería, medicamentos y más insumos esenciales para asistir a los pobladores.

Solidaridad en alta montaña: asistieron a 60 familias con mercadería y medicamentos

Solidaridad en alta montaña: asistieron a 60 familias con mercadería y medicamentos

Foto: Gentileza Osvaldo Valle
 Por Luis Calizaya

La histórica nevada que afecta a la Cordillera de los Andes golpeó con fuerza a las comunidades de alta montaña, donde la acumulación de nieve, que en algunos sectores supera los cuatro metros, dejó caminos intransitables y aisló a decenas de familias. Mientras más de 200 personas ya fueron rescatadas, quienes permanecen en sus hogares recibieron asistencia con mercadería y elementos esenciales para afrontar las bajas temperaturas y las nuevas nevadas previstas para este jueves.

Las intensas nevadas volverán este jueves.

Las intensas nevadas volverán este jueves.

Mercadería y medicamentos: qué localidades fueron asistidas en alta montaña

Tras más de una semana de intensas precipitaciones, la nieve acumulada en la alta montaña alcanzó niveles históricos que alteraron por completo la vida cotidiana de los pobladores. La situación obligó a suspender las clases presenciales, mantener el corte de rutas y extremar las medidas de prevención ante el riesgo de derrumbes y otras contingencias.

Mientras continúan los operativos de rescate y las tareas de despeje de caminos, Gendarmería Nacional y la Guardia Urbana Municipal (GUM) de Las Heras llevaron adelante un operativo de asistencia destinado a 60 familias de las localidades de Polvaredas, Punta de Vacas, Penitentes y Puente del Inca.

Con la colaboración de vecinos y el apoyo de una camioneta, se distribuyeron medicamentos, botiquines de primeros auxilios, alimentos no perecederos, bolsas de leña, garrafas de gas de 10 kilos y pañales, entre otros insumos esenciales para enfrentar las condiciones extremas. El operativo se realizó en una zona donde las temperaturas descendieron hasta los 22 grados bajo cero y el pronóstico anticipa el regreso de las nevadas durante la madrugada del jueves.

Mercadería y medicamentos: unas 60 familias fueron asistidas.

Mercadería y medicamentos: unas 60 familias fueron asistidas.

En paralelo, Vialidad Nacional mantiene los trabajos de limpieza y remoción de nieve para abrir brechas entre Las Cuevas y Puente del Inca, así como entre Penitentes y Punta de Vacas. A su vez, las autoridades de tránsito advirtieron sobre la presencia de hielo en la calzada y condiciones de viento blanco, por lo que solicitaron extremar las precauciones.

Por el momento, el tránsito permanece habilitado únicamente hasta Uspallata.

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