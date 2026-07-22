Solidaridad en alta montaña: asistieron a 60 familias con mercadería y medicamentos Foto: Gentileza Osvaldo Valle

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Las intensas nevadas volverán este jueves. Foto: Gentileza Osvaldo Valle Mercadería y medicamentos: qué localidades fueron asistidas en alta montaña Tras más de una semana de intensas precipitaciones, la nieve acumulada en la alta montaña alcanzó niveles históricos que alteraron por completo la vida cotidiana de los pobladores. La situación obligó a suspender las clases presenciales, mantener el corte de rutas y extremar las medidas de prevención ante el riesgo de derrumbes y otras contingencias.

Mientras continúan los operativos de rescate y las tareas de despeje de caminos, Gendarmería Nacional y la Guardia Urbana Municipal (GUM) de Las Heras llevaron adelante un operativo de asistencia destinado a 60 familias de las localidades de Polvaredas, Punta de Vacas, Penitentes y Puente del Inca.

Con la colaboración de vecinos y el apoyo de una camioneta, se distribuyeron medicamentos, botiquines de primeros auxilios, alimentos no perecederos, bolsas de leña, garrafas de gas de 10 kilos y pañales, entre otros insumos esenciales para enfrentar las condiciones extremas. El operativo se realizó en una zona donde las temperaturas descendieron hasta los 22 grados bajo cero y el pronóstico anticipa el regreso de las nevadas durante la madrugada del jueves.

Mercadería y medicamentos: unas 60 familias fueron asistidas. Foto: Gentileza Osvaldo Valle En paralelo, Vialidad Nacional mantiene los trabajos de limpieza y remoción de nieve para abrir brechas entre Las Cuevas y Puente del Inca, así como entre Penitentes y Punta de Vacas. A su vez, las autoridades de tránsito advirtieron sobre la presencia de hielo en la calzada y condiciones de viento blanco, por lo que solicitaron extremar las precauciones. Por el momento, el tránsito permanece habilitado únicamente hasta Uspallata.