Homicidio en Alta Montaña: definen las imputaciones para toda una familia

La investigación por el brutal homicidio de Gabriel Emanuel Cruz (17) en Alta Montaña, atraviesa por estas horas momentos de definición, sobre todo, acerca de la situación procesal de cinco integrantes de una familia que están sospechados de participar del crimen.

A la espera de la declaración del testigo clave -el hermano de la víctima fatal que recibió 10 puntazos y se salvó milagrosamente-, los investigadores aseguran que al menos dos de los cinco aprehendidos están sumamente complicados, en tanto que de los tres restantes, al menos uno podría sumarse a la lista de acusados.

Los investigadores intentan reconstruir las últimas horas antes del homicidio , donde habrían ocurrido otras riñas. Allí se determinará en qué hecho participó cada uno de los sospechosos.

Según las pruebas incorporadas al expediente, en Polvaredas hay dos familias que, desde hace un buen tiempo, están protagonizando distintos conflictos . “Es una enemistad manifiesta. Se cruzan en el kiosco del pueblo y hay problemas”, explicó una alta fuente judicial.

De acuerdo a las pruebas, el conflicto surgió por denuncias de usurpaciones, riñas y viejas diferencias entre las dos familias. Todo esto en un pueblo de poco más de 100 habitantes que, peor aún, está sufriendo por estas horas un temporal de nieve.

Lo cierto es que, tras las declaraciones de testigos, la justicia investiga a cinco integrantes de una familia -algunos con parentesco lejano- y en las próximas horas se definirán las imputaciones.

El fiscal Oscar Malla tiene previsto tomarle declaración al hermano del joven fallecido en las próximas horas. El acto sería en el hospital Central, donde el testigo permanece internado. Dependiendo de su relato, se definirán cuántas personas son imputadas y por qué delito.

A partir de esto, la justicia cree que la investigación del caso será rápida, por la cantidad de pruebas y testimonios que existen acerca del hecho.