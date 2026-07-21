Cayó en Mendoza un ciudadano peruano con pedido de captura internacional por abuso sexual en Perú

Un ciudadano peruano de 36 años fue detenido en Mendoza tras ser identificado como una persona con pedido de captura internacional por una causa de abuso sexual en Perú contra una menor de edad . El sospechoso quedó alojado en una unidad del Servicio Penitenciario Federal y será extraditado en las próximas horas.

La investigación fue llevada adelante por Gendarmería Nacional , a través de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales, que logró establecer el lugar donde se ocultaba el acusado.

Durante la tarde del lunes, los efectivos realizaron distintas tareas investigativas y determinaron que el hombre, oriundo de Trujillo , Perú, residía en un domicilio de la provincia de Mendoza . Con esa información, los gendarmes montaron un operativo que permitió localizarlo y detenerlo de manera inmediata, en cumplimiento del requerimiento judicial vigente.

Tras la aprehensión, el Juzgado Federal N° 1 de Mendoza dispuso la detención formal del acusado y ordenó su traslado a la Unidad N° 32 del Servicio Penitenciario Federal , donde permanecerá alojado mientras avanza el proceso de extradición.

Además, durante el procedimiento los uniformados secuestraron un teléfono celular y otros elementos de interés para la causa, los cuales quedaron a disposición de la Justicia.

El hombre, oriundo de Trujillo, Perú, residía en un domicilio de la provincia de Mendoza. Foto: Gendarmería Nacional

De acuerdo con la información oficial, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Perú impulsará la extradición del detenido para que responda ante la Justicia de su país por la causa de abuso sexual que motivó el pedido de captura internacional.