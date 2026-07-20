Los investigadores confirmaron que el niño entrevistado en Paraguay no es Loan Danilo Peña

El video se volvió viral en pocos minutos debido a la similitud entre ambos niños. NA

Las imágenes de un noticiero de Paraguay registraron en una entrevista a un niño con características similares a Loan Danilo Peña . Horas después, las autoridades de Formosa confirmaron que el menor que se identificaba como Ramiro, no es Loan .

El video se volvió viral en pocos minutos debido a la similitud entre ambos niños. Sin embargo, el Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas analizaron las imágenes, ya que las sospechas crecieron por una posible vinculación con el caso Loan.

De acuerdo con fuentes consultadas por Noticias Argentinas, los padres del menor se presentaron de manera voluntaria en una comisaría de Clorinda , Formosa, tras la viralización de las imágenes y la confusión generada. Como parte de las tareas de verificación, los investigadores analizaron una de las características físicas consignadas en la alerta amarilla de Interpol sobre Loan: una cicatriz ubicada en el remolino de la cabeza .

"Hemos solicitado una prueba morfológica en ambas fotografías : la de Loan, en su momento, y la de este niño, que se hace llamar Ramiro", explicó el oficial paraguayo Ramón Vera , responsable del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas.

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Además, el funcionario señaló que los investigadores recopilaron imágenes de más cámaras de seguridad instaladas en el predio ferial, las cuales permitieron comprobar que el niño se encontraba acompañado por una pareja durante su permanencia en la exposición.

Según las fuentes consultadas, el estudio arrojó un 88% de similitud entre distintos rasgos faciales y dimensiones del rostro. Sin embargo, el análisis integral permitió establecer que no se trata de Loan Danilo Peña.

"La persona que realizó la entrevista no podía creer el resultado", indicaron las fuentes al referirse a la sorpresa que generó la confirmación.

Paraguay, un país que ya había aparecido en la investigación

No es la primera vez que Paraguay surge en el marco de la investigación por la desaparición de Loan. Durante los primeros meses del caso, una de las hipótesis apuntaba a que el niño podría haber sido trasladado a ese país por una presunta organización dedicada a la trata de personas.

La aparición del video en la Expoferia reavivó esas especulaciones, aunque finalmente la Justicia y los investigadores descartaron cualquier vínculo entre el menor entrevistado y Loan.