Feriado nacional y festejos: qué pasará con Lionel Messi y el resto de los jugadores.

La incógnita sobre el feriado nacional por la llegada de la Selección argentina continúa abierta. Hasta ahora, los jugadores, cuerpo técnico y dirigentes aún no confirmaron si realizarán festejos con los hinchas, ni cuántos futbolistas volverán al país. Lionel Messi y Rodrigo De Paul estarían entre los que no pisarían suelo argentino.

Tras el encuentro contra España por la final del Mundial 2026 , el plantel salió del estadio y solo hubo saludos a distancia con los periodistas presentes en el lugar. Horas después, se supo que no todos los jugadores regresarían al país , ya que muchos de ellos se quedarán en Estados Unidos para de ahí irse de vacaciones o partir a sus lugares en Europa , informó Noticias Argentinas.

A su vez, está confirmado que no hay chances que la Selección vaya a la Casa Rosada . Y s in Messi, no habrá ningún tipo de organización masiva para el equipo. Esto la dio a conocer la AFA , pero en un comunicado donde lo más importante aparece sobre el final de la nota: "Tras la final, algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso ".

Además, se conocío que Cristian Romero, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Nicolás Paz viajarán directo a Europa , para reincorporarse a sus respectivos equipos luego de unos días de descanso.

"En tanto, una parte de la delegación, integrada por jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff, regresará a la Argentina mañana, con arribo previsto alrededor de las 17", agrega el comunicado.

Desde la AFA también agradecieron al pueblo argentino: "Gracias por estar siempre, en las alegrías y también en los momentos difíciles. Porque la camiseta la defendemos entre todos, y el orgullo de representar a la Argentina seguirá siendo el motor para afrontar los desafíos que vendrán".

Qué dijo el Gobierno nacional

Luego del partido, en la noche del domingo, Javier Milei anunció que el Gobierno decretará un feriado nacional para acompañar los festejos del equipo si así deciden hacerlos.

"Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los jugadores y el cuerpo técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional", expresó a través de la red social X.