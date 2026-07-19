19 de julio de 2026
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Sitio Andino
Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: Argentina y España juegan la final por un lugar en la historia

El exigente Mundial 2026 llega a su definición y la Selección choca contra los españoles en un duelo para el infarto. Mirá todos los detalles.

La Selección argentina enfrenta este domingo desde las 16 a España en el cierre del Mundial 2026.

La Selección argentina enfrenta este domingo desde las 16 a España en el cierre del Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

La espera terminó. La Selección argentina disputará este domingo desde las 16 (hora argentina) la gran final del Mundial 2026 frente a España, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El equipo de Lionel Scaloni buscará defender la corona obtenida en Qatar 2022 y conquistar el bicampeonato del mundo, mientras que el conjunto dirigido por Luis de la Fuente intentará volver a levantar la Copa después de 16 años.

Del otro lado estará una España que atraviesa un gran presente futbolístico. La Roja dejó en el camino a Francia con una convincente actuación y se ganó el derecho de pelear por el título tras recibir apenas un gol en toda la fase eliminatoria.

Scaloni busca un récord histórico en el Mundial 2026

La final también pondrá en juego un lugar en la historia para Lionel Scaloni. Si Argentina logra el triunfo, el entrenador se convertirá en apenas el segundo director técnico en conquistar dos Copas del Mundo, igualando la marca del italiano Vittorio Pozzo, campeón con Italia en 1934 y 1938.

Además, Lionel Messi buscará cerrar su recorrido mundialista con un nuevo título, mientras que la Selección intentará convertirse en bicampeona del mundo por primera vez.

Las figuras de Argentina y España, con equipos que se conocerán a último momento

Lionel Scaloni y Luis de la Fuente mantienen el hermetismo y recién a último momento confirmarán las formaciones titulares para la gran final del Mundial 2026. Ambos entrenadores aguardarán hasta las horas previas al encuentro para definir el once inicial.

En Argentina, todas las miradas estarán puestas en Lionel Messi, acompañado por referentes como Emiliano "Dibu" Martínez, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, futbolistas fundamentales en la campaña de la Albiceleste.

Por el lado de España, las principales figuras son Lamine Yamal, Pedri, Rodri, Nico Williams, Fabián Ruiz, Dani Olmo y el arquero Unai Simón, pilares de un equipo que llega a la final mostrando uno de los mejores niveles futbolísticos del torneo.

Hora, TV y árbitro de la final del Mundial 2026

  • Partido: Argentina vs. España.
  • Instancia: Final del Mundial 2026.
  • Día: Domingo 19 de julio.
  • Hora: 16.00 (Argentina).
  • Estadio: MetLife Stadium, Nueva Jersey.
  • Árbitro: Slavko Vini (Eslovenia).
  • TV: Telefe, TyC Sports, DSports y TV Pública.

La síntesis

Las estadísticas del Mundial 2026

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