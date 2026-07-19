19 de julio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Final del Mundial 2026 en Mendoza: qué pasará con colectivos, seguridad y comercios

La final del Mundial 2026 obligó a reorganizar la provincia. Habrá un fuerte operativo de seguridad y cambios en el transporte y horarios de supermercados.

Se espera mucha presencia de hinchas durante y luego de la final del Mundial 2026. El Gobierno informó cómo será el operativo.

Se espera mucha presencia de hinchas durante y luego de la final del Mundial 2026. El Gobierno informó cómo será el operativo.

Foto: Cristian Lozano
 Por Celeste Funes

Este domingo, la final del Mundial 2026 transformará el funcionamiento habitual de la provincia de Mendoza. Ante la masiva movilización de hinchas, el Gobierno provincial confirmó un operativo especial que incluye 3.000 policías, cambios en los colectivos, asistencia sanitaria reforzada y horarios especiales para los comercios.

Más de 3.000 policías y refuerzo sanitario para los festejos

El Ministerio de Seguridad y Justicia dispondrá un operativo con alrededor de 3.000 policías en toda la provincia, de los cuales cerca de 1.500 efectivos estarán destinados a la Ciudad de Mendoza. Los principales puntos de vigilancia serán Arístides Villanueva, el Kilómetro Cero y la Peatonal Sarmiento, donde se espera una importante concurrencia de hinchas.

Al tratarse de un domingo, las autoridades también reforzarán la custodia de vidrieras y frentes de comercios cerrados para prevenir hechos de vandalismo. Además, la instrucción para el personal policial es proceder al secuestro inmediato de armas y la detención de quienes sean sorprendidos portándolas.

Mundial 2026: unos tres mil policías de Mendoza formarán parte del operativo de seguridad.

Mundial 2026: unos tres mil policías de Mendoza formarán parte del operativo de seguridad.

En paralelo, el sistema de Salud incrementará un 30% el personal de asistencia médica y sumará de manera excepcional el trabajo de motoambulancias para agilizar la atención en las zonas con mayor concentración de personas.

En el interior provincial también habrá dispositivos especiales. En el Valle de Uco, las tareas preventivas comenzaron el sábado y se extenderán hasta el lunes, con un llamado a celebrar de forma responsable. En General Alvear, en tanto, se analiza un corte en la rotonda del Kilómetro Cero y un refuerzo del operativo en los distritos, con 85 policías afectados al dispositivo.

Habrá un corte temporal del servicio de colectivos

La Subsecretaría de Transporte, encabezada por Luis Borrego, confirmó que el servicio de colectivos del Gran Mendoza será interrumpido temporalmente entre las 17.30 y las 20, sin importar el resultado del partido.

La decisión busca evitar los inconvenientes registrados tras la semifinal, cuando la congestión vehicular impidió que aproximadamente el 75% de las unidades pudiera completar sus recorridos habituales.

Por la final entre Argentina y España, el servicio de transporte se verá afectado nuevamente en la provincia de Mendoza.

Por la final entre Argentina y España, el servicio de transporte se verá afectado nuevamente en la provincia de Mendoza.

Por otra parte, el Metrotranvía funcionará con normalidad durante la jornada, aunque las autoridades advirtieron que podrían aplicarse cortes parciales si la gran cantidad de peatones en cruces como Arístides Villanueva y Belgrano representa un riesgo para la circulación.

Los supermercados cerrarán antes por la final

Las principales cadenas de supermercados de Mendoza también modificarán sus horarios de atención con motivo de la definición del Mundial 2026. Chango Más y Carrefour informaron que este sábado atenderán hasta las 23, mientras que el domingo abrirán a las 7 y cerrarán sus puertas a las 15, una hora antes del inicio del partido. El lunes retomarán su funcionamiento habitual.

La modificación responde a un pedido del Centro de Empleados de Comercio (CEC) de Mendoza, que solicitó adecuar la atención para que los trabajadores puedan ver el encuentro de la Selección Argentina y regresar luego a sus hogares de manera segura.

Desde la entidad explicaron que algunas empresas aceptaron adelantar el cierre de sus sucursales, mientras que otras optaron por suspender momentáneamente la atención durante el desarrollo del partido.

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