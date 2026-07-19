19 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Javier Milei

Javier Milei felicitó a la Selección argentina tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026

El presidente Javier Milei agradeció la entrega de los jugadores y, junto a funcionarios del Gobierno, destacó el esfuerzo de la Selección argentina.

Javier Milei felicitó a la Selección argentina tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026.

Javier Milei felicitó a la Selección argentina tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026.

Desde su cuenta de X, Javier Milei publicó un mensaje de agradecimiento para los jugadores: "Muchas gracias, jugadores. Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto". El mensaje fue compartido por el canciller Pablo Quirno y la diputada nacional Lilia Lemoine, quienes también resaltaron el desempeño del seleccionado nacional.

Victoria Villarruel, Santiago Caputo y Patricia Bullrich también respaldaron al equipo

La vicepresidenta Victoria Villarruel se sumó a las muestras de apoyo con un mensaje en el que destacó el orgullo que genera la Selección argentina. "¡Gracias Selección Argentina por darlo todo por Argentina! Los amamos y admiramos porque representan lo mejor de nuestro pueblo: coraje, esfuerzo, picardía y talento. Hoy 50 millones de argentinos nos abrazamos bajo la celeste y blanca", expresó.

En la misma línea, el asesor presidencial Santiago Caputo pidió un "aplauso y ovación para la Selección argentina", mientras que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich aseguró que los argentinos están "orgullosos de este equipo y de lo que representan". "¡Gracias, jugadores! En las buenas y en las malas, todos juntos", concluyó.

Temas
Seguí leyendo

A 32 años del atentando, Javier Milei participó del acto y escuchó los reclamos de la AMIA

Javier Milei apuntó contra el Senado y ratificó que buscará la reelección

Milei cargó contra la oposición y se cruzó con un asistente: "Si no te gusta, andate a Cuba"

Javier Milei, sobre las Malvinas: "Las vamos a recuperar en el plano diplomático"

El Gobierno celebró el triunfo de la Selección: "Argentina no se rinde"

¿Qué decidió el Gobierno sobre el pedido de ATE para tener asueto durante el partido de semis?

Inflación por debajo del 2%: así festejó el oficialismo el dato que difundió el Indec

El vocero dijo que Javier Milei fue sacado de contexto cuando elogió a Margaret Thatcher

Lee además
Javier Milei no podrá reunirse con Jair Bolsonaro por una decisión de la Justicia de Brasil.

La decisión de la Justicia de Brasil que cambió los planes de Milei
Gane o pierda, habrá una masiva movilización por la Scaloneta.

¿Ahora sí habrá asueto? Las opciones que analiza Milei para el regreso de la Selección
LO QUE SE LEE AHORA
Salarios del Senado de la Nación: cuánto cobrarán tras el último aumento paritario.

Salarios del Senado: cuánto cobrarán los legisladores tras el último aumento paritario

Las Más Leídas

Lionel Messi emocionó a todos antes de la final del Mundial 2026 con un mensaje en sus redes.

El emotivo mensaje de Messi antes de la final que hizo emocionar a todos

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2437 y números ganadores del domingo 19 de julio

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2437 y números ganadores del domingo 19 de julio

Se espera mucha presencia de hinchas durante y luego de la final del Mundial 2026. El Gobierno informó cómo será el operativo.

Argentina vs. España: cortes de colectivos, policías y horarios de supermercados en Mendoza

El impacto fue devastador: un joven de 21 años murió tras un violento choque en Rivadavia.

Accidente fatal en Rivadavia: murió un joven de 21 años tras chocar contra una pilastra

Mundial 2026: reviví el minuto a minuto de la final entre Argentina y España EN VIVO

Mundial 2026: reviví el minuto a minuto de la final entre Argentina y España