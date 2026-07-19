Javier Milei felicitó a la Selección argentina tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026.

Agregar Sitio Andino en

Desde su cuenta de X, Javier Milei publicó un mensaje de agradecimiento para los jugadores: "Muchas gracias, jugadores. Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto". El mensaje fue compartido por el canciller Pablo Quirno y la diputada nacional Lilia Lemoine, quienes también resaltaron el desempeño del seleccionado nacional.

Muchas gracias Jugadores...!!!

Hasta el final con las botas puestas.

Argentina siempre en lo alto. — Javier Milei (@JMilei) July 19, 2026 Victoria Villarruel, Santiago Caputo y Patricia Bullrich también respaldaron al equipo La vicepresidenta Victoria Villarruel se sumó a las muestras de apoyo con un mensaje en el que destacó el orgullo que genera la Selección argentina. "¡Gracias Selección Argentina por darlo todo por Argentina! Los amamos y admiramos porque representan lo mejor de nuestro pueblo: coraje, esfuerzo, picardía y talento. Hoy 50 millones de argentinos nos abrazamos bajo la celeste y blanca", expresó.

En la misma línea, el asesor presidencial Santiago Caputo pidió un "aplauso y ovación para la Selección argentina", mientras que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich aseguró que los argentinos están "orgullosos de este equipo y de lo que representan". "¡Gracias, jugadores! En las buenas y en las malas, todos juntos", concluyó.