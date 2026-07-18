Javier Milei no podrá reunirse con Jair Bolsonaro por una decisión de la Justicia de Brasil.

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Por Sitio Andino Política







El Supremo Tribunal Federal de Brasil endureció las condiciones de la prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro y resolvió que el expresidente no podrá recibir visitas hasta que finalicen las elecciones presidenciales del 4 de octubre. La medida limita los encuentros en su domicilio durante el proceso electoral.

El juez Alexandre de Moraes rechazó el pedido de la defensa de Bolsonaro para autorizar una visita del presidente argentino Javier Milei, quien tenía previsto viajar a Brasilia la próxima semana para reunirse con el exmandatario brasileño.

Además, el tribunal mantuvo la suspensión por 90 días de las visitas de su hijo Flavio Bolsonaro, una decisión adoptada el 13 de julio luego de que el senador difundiera públicamente una carta de su padre en respaldo a su candidatura presidencial.

Jair Bolsonaro bajo prisión domiciliaria Jair Bolsonaro, de 71 años, permanece bajo prisión domiciliaria desde marzo por motivos de salud. El expresidente fue condenado el año pasado a 27 años de prisión.

Días atrás, Javier Milei confirmó que viajará a Brasil el 25 de julio para participar de un acto en apoyo a la candidatura de Flavio Bolsonaro y que luego tenía previsto trasladarse a Brasilia para reunirse con Jair Bolsonaro. El mandatario argentino impulsa la consolidación de un bloque de gobiernos de derecha en la región y mantiene un vínculo político con la familia Bolsonaro.