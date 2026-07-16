Javier Milei habló del reclamo por las Malvinas, tras el triunfo de Argentina sobre Inglaterra.

El presidente Javier Milei habló sobre el trasfondo bélico que rodeó el partido de la Selección argentina contra Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026, que terminó en el triunfo de la albiceleste. "Las Malvinas efectivamente son argentinas, las vamos a recuperar y lo vamos a hacer en el plano diplomático", declaró el mandatario.
Al respecto, Milei afirmó en Radio Mitre que se trata de "un sentimiento que está dentro de todos los argentinos" y consideró que es "perfectamente válido y lícito" que los futbolistas se expresen. Sin embargo, sostuvo que la cuestión de la soberanía debe mantenerse separada del resultado deportivo y reiteró que la recuperación de las Islas "se logrará en el plano diplomático con inteligencia".
Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez exhibieron una bandera de las Islas Malvinas durante los festejos tras eliminar a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.
El reclamo por la soberanía de las Malvinas
El Presidente buscó bajarle el tono a una posible confrontación política extrafutbolística y aclaró: “No hay que inducir a hacer malas interpretaciones, es un partido de fútbol, así lo entendió Scaloni y los veteranos”.
En el mismo sentido, añadió: “Hemos tenido avances enormes en el último tiempo, ya sea con el accionar de Gerardo Werthein y de Pablo Quirno con los acercamientos a Estados Unidos, lo que permitió que la ONU obligara a Inglaterra a sentarse a negociar con nosotros”.
Javier Milei puso a disposición la Casa Rosada
El mandatario volvió a elogiar el desempeño de la Selección Argentina y destacó que el equipo "nunca se da por vencido". Y, consideró que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni representa el espíritu de un país que "no se rinde" y expresó su reconocimiento al plantel por haber alcanzado una nueva final mundialista.
A su vez, reiteró que la Casa Rosada estará a disposición de la Selección si los jugadores deciden celebrar allí una eventual consagración y remarcó que el Gobierno garantizará que el festejo sea exclusivamente de los futbolistas y de los argentinos, sin presencia de dirigentes políticos. Además, indicó que ya se trabaja en los distintos dispositivos de seguridad para acompañar el regreso del plantel.