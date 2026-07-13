Javier Milei reunió a la tropa libertaria por la reforma del Banco Central: qué dijo y qué mendocinos lo acompañaron

El mandatario dio detalles del paquete de reformas económicas que enviará al Congreso.

El presidente Javier Milei reunió este lunes a diputados y senadores de La Libertad Avanza en Casa Rosada para avanzar en el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central , una de las iniciativas centrales de su programa económico.

El encuentro, que se extendió por más de dos horas, tuvo como objetivo ordenar la estrategia legislativa y explicar en detalle los cambios que el Gobierno busca impulsar , aunque todavía no hay fecha definida para el envío del proyecto al Congreso .

En el meeting hubo presencia mendocina : participaron los diputados nacionales Luis Petri, Julieta Metral Asensio, Mercedes Llano y Facundo Correa Llano , presidente de La Libertad Avanza en la provincia.

Según coincidieron distintos legisladores, Milei brindó una exposición extensa —definida por varios como una “master class” — en la que repasó la evolución del Banco Central y los cambios que pretende introducir .

#Política | Patricia Vásquez (@PatoVasquezOk) Diputada de la Nación (LLA), dialogó con Sitio Andino tras la reunión del Presidente Milei en Casa Rosada.



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Entre los principales ejes del proyecto, el oficialismo busca:

Establecer un único objetivo para el BCRA: preservar el valor de la moneda

Prohibir el financiamiento del Tesoro mediante emisión monetaria

Eliminar las letras intransferibles utilizadas para asistir al Estado

Fortalecer la independencia del organismo con nuevas reglas de gobernanza

Restringir la distribución de utilidades

Incorporar sanciones para quienes vulneren la autonomía del Banco Central

Además, durante la reunión también se abordaron otras iniciativas complementarias, como la incorporación del mecanismo de “shutdown” para reforzar la disciplina fiscal y cambios en el mercado de capitales.

“El objetivo del Banco Central es mantener el valor de la moneda”, resumieron ante los micrófonos de Sitio Andino varios de los legisladores presentes tras el encuentro.

El rol de los mendocinos en la reunión de legisladores libertarios con Javier Milei

Uno de los protagonistas fue Correa Llano, quien tras el encuentro señaló que se trató de una instancia para “coordinar la agenda legislativa y avanzar en las reformas que marcarán la próxima etapa del proceso de transformación de la Argentina”.

Hoy participé de una reunión de trabajo encabezada por el presidente Javier Milei junto a diputados y senadores de La Libertad Avanza para coordinar la agenda legislativa y avanzar en las reformas que marcarán la próxima etapa del proceso de transformación de la Argentina.



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En esa línea, detalló que el proyecto del Banco Central apunta a garantizar la estabilidad monetaria, fortalecer la independencia del organismo y evitar que vuelva a financiar el déficit fiscal.

En la previa, el dirigente mendocino ya había anticipado que la iniciativa busca “lograr una moneda fuerte y garantizar la independencia del Banco Central frente a la política”, en línea con el objetivo del Gobierno de eliminar la inflación.

También tuvo un gesto llamativo el exministro de Defensa Luis Petri, quien llegó a la Casa Rosada con regalos de origen mendocino para el Presidente.

Entre ellos, llevó un mate con impronta cuyana y palmeritas de una reconocida panadería de Las Heras, en una escena que él mismo compartió en redes sociales antes del encuentro.

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Qué dijeron los legisladores tras la reunión con Milei

A la salida del encuentro, distintos dirigentes oficialistas destacaron el contenido de la exposición presidencial y la importancia de la reforma.

El diputado Alejandro Fargosi aseguró que se trata de una iniciativa orientada a “proteger el valor de la moneda” y destacó la posibilidad de profundizar en los aspectos técnicos del proyecto.

#Política | Alejandro Fargosi (@fargosi) - Diputado de la Nación (LLA), tras la nueva reunión del Presidente junto a sus legisladores del Congreso.



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En tanto, el jefe del bloque libertario en Diputados, Gabriel Bornoroni, sostuvo que Milei realizó “una explicación completa desde 1946 hasta la actualidad” y remarcó que el oficialismo busca “cambiar la Argentina para siempre”.

#Política | Gabriel Bornoroni (@BornoroniG) - Diputado de la Nación (LLA), tras la presentación de Javier Milei del proyecto de reforma del Banco Central



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Por su parte, la diputada Patricia Vázquez enfatizó que el eje central es que el Banco Central tenga “un único objetivo: mantener el valor de la moneda”, con “absoluta autonomía e independencia”.

La reforma de la carta orgánica del Central aún no tiene fecha de tratamiento

Pese a la centralidad que el Gobierno le asigna a la reforma, el proyecto aún no fue enviado al Congreso y tampoco hay precisiones sobre cuándo ingresará formalmente.

La iniciativa forma parte de un paquete de cambios que el oficialismo considera clave para “blindar” su programa económico, en particular en lo referido a la estabilidad monetaria y el equilibrio fiscal.

En ese contexto, el encuentro en Casa Rosada buscó alinear a la tropa legislativa y preparar el terreno para una discusión que anticipa tensiones con la oposición.