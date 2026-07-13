13 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Javier Milei

Javier Milei reunió a la tropa libertaria por la reforma del Banco Central: qué dijo y qué mendocinos lo acompañaron

El Presidente encabezó una reunión con legisladores de LLA para avanzar en cambios clave del BCRA. Hubo presencia mendocina y señales políticas.

El mandatario dio detalles del paquete de reformas económicas que enviará al Congreso.

El mandatario dio detalles del paquete de reformas económicas que enviará al Congreso.

Foto: Presidencia

El encuentro, que se extendió por más de dos horas, tuvo como objetivo ordenar la estrategia legislativa y explicar en detalle los cambios que el Gobierno busca impulsar, aunque todavía no hay fecha definida para el envío del proyecto al Congreso.

En el meeting hubo presencia mendocina: participaron los diputados nacionales Luis Petri, Julieta Metral Asensio, Mercedes Llano y Facundo Correa Llano, presidente de La Libertad Avanza en la provincia.

Una “master class” de Javier Milei sobre el Banco Central

Según coincidieron distintos legisladores, Milei brindó una exposición extensa —definida por varios como una “master class”— en la que repasó la evolución del Banco Central y los cambios que pretende introducir.

Entre los principales ejes del proyecto, el oficialismo busca:

  • Establecer un único objetivo para el BCRA: preservar el valor de la moneda
  • Prohibir el financiamiento del Tesoro mediante emisión monetaria
  • Eliminar las letras intransferibles utilizadas para asistir al Estado
  • Fortalecer la independencia del organismo con nuevas reglas de gobernanza
  • Restringir la distribución de utilidades
  • Incorporar sanciones para quienes vulneren la autonomía del Banco Central

Además, durante la reunión también se abordaron otras iniciativas complementarias, como la incorporación del mecanismo de “shutdown” para reforzar la disciplina fiscal y cambios en el mercado de capitales.

“El objetivo del Banco Central es mantener el valor de la moneda”, resumieron ante los micrófonos de Sitio Andino varios de los legisladores presentes tras el encuentro.

El rol de los mendocinos en la reunión de legisladores libertarios con Javier Milei

Uno de los protagonistas fue Correa Llano, quien tras el encuentro señaló que se trató de una instancia para “coordinar la agenda legislativa y avanzar en las reformas que marcarán la próxima etapa del proceso de transformación de la Argentina”.

En esa línea, detalló que el proyecto del Banco Central apunta a garantizar la estabilidad monetaria, fortalecer la independencia del organismo y evitar que vuelva a financiar el déficit fiscal.

En la previa, el dirigente mendocino ya había anticipado que la iniciativa busca “lograr una moneda fuerte y garantizar la independencia del Banco Central frente a la política”, en línea con el objetivo del Gobierno de eliminar la inflación.

También tuvo un gesto llamativo el exministro de Defensa Luis Petri, quien llegó a la Casa Rosada con regalos de origen mendocino para el Presidente.

Entre ellos, llevó un mate con impronta cuyana y palmeritas de una reconocida panadería de Las Heras, en una escena que él mismo compartió en redes sociales antes del encuentro.

View this post on Instagram

Qué dijeron los legisladores tras la reunión con Milei

A la salida del encuentro, distintos dirigentes oficialistas destacaron el contenido de la exposición presidencial y la importancia de la reforma.

El diputado Alejandro Fargosi aseguró que se trata de una iniciativa orientada a “proteger el valor de la moneda” y destacó la posibilidad de profundizar en los aspectos técnicos del proyecto.

En tanto, el jefe del bloque libertario en Diputados, Gabriel Bornoroni, sostuvo que Milei realizó “una explicación completa desde 1946 hasta la actualidad” y remarcó que el oficialismo busca “cambiar la Argentina para siempre”.

Por su parte, la diputada Patricia Vázquez enfatizó que el eje central es que el Banco Central tenga “un único objetivo: mantener el valor de la moneda”, con “absoluta autonomía e independencia”.

La reforma de la carta orgánica del Central aún no tiene fecha de tratamiento

Pese a la centralidad que el Gobierno le asigna a la reforma, el proyecto aún no fue enviado al Congreso y tampoco hay precisiones sobre cuándo ingresará formalmente.

La iniciativa forma parte de un paquete de cambios que el oficialismo considera clave para “blindar” su programa económico, en particular en lo referido a la estabilidad monetaria y el equilibrio fiscal.

En ese contexto, el encuentro en Casa Rosada buscó alinear a la tropa legislativa y preparar el terreno para una discusión que anticipa tensiones con la oposición.

Temas
Seguí leyendo

A pesar del apoyo de los gobernadores, Milei sigue ajustando los fondos a las provincias: la baja interanual llegó al 87,7%

Milei viajará a Brasil para apoyar a Flavio Bolsonaro en la disputa electoral contra Lula da Silva

Tras los actos del 9 de Julio, Milei juntó a todo su Gabinete y define las reformas clave que enviará al Congreso

La Iglesia llamó a combatir la corrupción: el fuerte mensaje del Tedeum por el Día de la Independencia

Milei consiguió la foto que buscaba con gobernadores en plena negociación con las provincias para avanzar con sus reformas

Milei ratificó que avanzará con el recorte de la Zona Fría: "Hay que terminar con el subsidio indiscriminado"

Milei prepara una reforma del Banco Central y un mecanismo para cerrar el Estado sin presupuesto

Javier Milei buscará el respaldo de los gobernadores este miércoles en Tucumán

Lee además
Javier Milei volvió a convocar a legisladores libertarios.

Javier Milei volvió a convocar a legisladores libertarios por una reforma clave para el Gobierno
Mieli busca imitar el modelo norteamericano.

Qué es el "shutdown" que impulsa Milei y cómo sería su versión adaptada en la Argentina
LO QUE SE LEE AHORA
Hebe Casado habló en Aconcagua Radio sobre la polémica que generó su posteo.

La respuesta de Hebe Casado tras ser declarada "persona no grata" por Francia: "No soy racista"

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1362 del domingo 12 de julio

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1362 del domingo 12 de julio

El lugar donde ocurrió el trágico episodio. 

Choque, confusión y muerte en un camping de Cacheuta

Aumento del boleto: Mendoza actualizó las tarifas del transporte de media y larga distancia.

Boleto de media y larga distancia: así quedaron las nuevas tarifas en Mendoza

Aumento del boleto y refuerzo de controles en el transporte público de Mendoza.

Aumento del boleto y refuerzo de controles en el transporte público de Mendoza

Otro de los factores que incrementa la complejidad del operativo es el importante movimiento interno de aficionados

La histórica rivalidad que obligó a cambiar todo el operativo de seguridad para la semifinal en Atlanta