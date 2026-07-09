Javier Milei reunió a 12 gobernadores en Tucumán para fortalecer el respaldo político a sus reformas: cuáles son

Javier Milei reunió a 12 gobernadores en Tucumán para fortalecer el respaldo político a sus reformas

A dos años de la firma del Pacto de Mayo, el presidente Javier Milei se reunió junto a 12 gobernadores en la Casa Histórica de Tucumán . La imagen, a minutos del Día de la Independencia , tuvo un claro contenido político en tanto que el oficialismo necesita sumar apoyos para avanzar con varios proyectos en el Congreso .

Entre los mandatarios presentes estuvo el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo , junto a Osvaldo Jaldo (Tucumán), Marcelo Orrego (San Juan), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco), Claudio Vidal (Santa Cruz), Juan Pablo Valdés (Corrientes), además de la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.

El presidente llegó cerca de la medianoche a la Casa Histórica, donde fue recibido por el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo. También participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Aunque no hubo una reunión formal ni tiempo para discutir temas de gestión, el presidente y los gobernadores posaron en una misma foto en un contexto donde el Ejecutivo intenta conseguir respaldo para una serie de iniciativas legislativas que considera prioritarias.

Entre ellas aparecen la reforma política, que incluye la eliminación de las PASO; los cambios en el régimen de Zonas Frías; modificaciones vinculadas al funcionamiento del Banco Central y otros proyectos incluidos dentro de la agenda de reformas del oficialismo.

Discurso del Presidente Javier Milei por el 210° aniversario del Día de la Independencia en la Casa Histórica de Tucumán. pic.twitter.com/F2fNyZZ1Mq — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) July 9, 2026

No obstante, algunos gobernadores plantean diferencias sobre el tratamiento de la ley de Zonas Frías y prefieren que ese debate se postergue. Si bien el tema no se puso en debate durante el acto -aunque Javier Milei ratificó la necesidad de eliminar la Zona Fría-, el tema continúa formando parte de las negociaciones entre la Nación y las provincias.

El recuerdo del Pacto de Mayo

El encuentro coincidió con el segundo aniversario del Pacto de Mayo, firmado en el mismo lugar en 2024. Aquel acuerdo estableció una serie de compromisos entre el Gobierno nacional y las provincias para avanzar en reformas económicas e institucionales.

Entre los puntos incluidos figuraban:

Equilibrio fiscal,

Defensa de la propiedad privada,

Reforma tributaria,

Cambios en el régimen de coparticipación,

Reforma laboral,

Reforma previsional,

Mayor apertura comercial

Impulso a la explotación de los recursos naturales.

Durante su discurso en Tucumán, Milei sostuvo que parte de esos objetivos ya se concretaron (apertura comercial, crecimiento económico de la actividad minera, reforma laboral) y pidió respaldo político para avanzar con los que aún siguen pendientes.

El presidente ratificó el horizonte político y económico de La Libertad Avanza.

Villarruel volvió a compartir un acto con Milei

Otro de los focos estuvo puesto en la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien asistió invitada por el gobernador Jaldo.

Si bien compartió el acto oficial, no hubo saludos ni intercambio con el Presidente ni con el resto de la conducción del Gobierno nacional. Durante gran parte de la ceremonia permaneció conversando con la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla.

La asistencia de Villarruel ocurre tras varios meses de tensión política con Milei y de los recientes cortocircuitos que habían quedado expuestos durante los actos por el Día de la Bandera.

Del acto patrio al Tedeum

Tras participar de la vigilia en Tucumán, Milei regresó a Buenos Aires para encabezar este miércoles las actividades oficiales por el Día de la Independencia que tendrán lugar a partir de las 10.30 de la mañana.