Reforma Política: ¿Qué negocia Javier Milei con los gobernadores?

La larga alocución de Javier Milei y las escasas palabras de Karina Milei a sus diputados y senadores reunidos en la Casa Rosada dejó dos objetivos centrales claros para el Gobierno antes de fin de año: reforma política y modificación de la Carta Orgánica del Banco Central .

Pasa de lado para siempre su promesa de dinamitar el Banco Central y, para reformar la actividad político electoral de la Argentina , a Javier Milei no le alcanza con la tropa propia reunida ayer en la Rosada, sino que necesitará de Diego Santilli y su capacidad de negociación con los gobernadores, pero, sobre todo, de que Luis Caputo y Karina Milei cumplan las promesas que haga Santilli a los mandatarios provinciales .

La primera de las grandes apuestas del oficialismo apunta directamente al núcleo de la política monetaria y promete generar un intenso debate parlamentario. El Poder Ejecutivo tiene la firme intención de impulsar una reforma integral de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina , en línea con el pedido del FMI y la "peruanización" de la economía de la que habla reiteradamente el ministro de Economía .

La discusión de fondo radica en redefinir el rol institucional y los objetivos primordiales del Banco Central frente a la economía nacional. En la actualidad, rige la modificación instaurada en el año 2012 durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont al frente de la institución, la cual estableció un mandato múltiple y expansivo . Según dicho reglamento, el Banco Central no solo debe intervenir para sostener el valor de la moneda y combatir la inflación , sino que también tiene la obligación de preservar el nivel de empleo . Para el actual presidente de la Nación y el FMI , esta concepción de la política monetaria representa un modelo a erradicar.

La administración libertaria planea enviar al Congreso un proyecto para revertir dicha estructura, buscando limitar las funciones de la autoridad monetaria exclusivamente al control inflacionario y la defensa del peso, aunque el borrador final aún se encuentra en una fase preliminar de desarrollo.

FOTO 3 Javier Milei y Karina Milei bajaron línea a sus legisladores y equipo. Reforma Política como prioridad.

La agenda legislativa del oficialismo

En paralelo a esta ambiciosa iniciativa económica, el oficialismo busca capitalizar el relanzamiento del Gabinete. Tras haber logrado avances significativos con la reciente reforma laboral y la ley de glaciares, la flamante cúpula del Ejecutivo, fortalecida por el ascenso de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete, ha fijado nuevas metas para el corto plazo. Entre las prioridades legislativas destacadas por Karina Milei se encuentran la sanción definitiva de la ley de zona fría, que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados, pero aguarda su tratamiento en el Senado, ahora con la promesa de que con ello podrá cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, y el impulso a las reformas a la recientemente votada Inocencia Fiscal, que viene reclamando Luis Caputo.

La prioridad política de Karina Milei

Sin embargo, el verdadero foco de atención de la secretaria general de la Presidencia, en su rol de armadora del partido a nivel nacional, es la reforma política.

El eje central de esta agenda es la eliminación definitiva de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Este punto, incluido en un proyecto que permanece inmovilizado en la Cámara Alta desde hace varios meses, enfrenta un obstáculo ineludible: la falta de mayoría parlamentaria. Tanto Patricia Bullrich como el jefe de Gabinete, Diego Santilli, coinciden en un diagnóstico de base: los votos necesarios para derogar el sistema, sancionado originalmente tras los comicios legislativos en los que Francisco de Narváez derrotó a Néstor Kirchner, hoy no están garantizados en el recinto.

La negociación con los gobernadores

Frente a este escenario adverso, los operadores del Gobierno han comenzado a explorar una vía alternativa para no salir con las manos vacías: la suspensión temporal de las PASO exclusivamente para las elecciones del año próximo. Para viabilizar esta maniobra legislativa, la Casa Rosada necesita el apoyo de los gobernadores aliados.

La negociación con los mandatarios provinciales se presenta compleja, pero factible. Dado que a la mayoría de los gobernadores aliados les resta un período de gestión y no competirán directamente por cargos nacionales en el corto plazo, la dinámica de las PASO no figura entre sus urgencias territoriales. Además, gran parte de ellos planea desdoblar sus elecciones locales, distanciándose del clima político nacional.

Pero se sabe que el que no corre, vuela y los gobernadores están dispuestos a negociar su respaldo a cambio de concesiones específicas por parte del Poder Ejecutivo. En la mesa de negociaciones se barajan exigencias históricas como la transferencia de fondos frescos que compensen la caída de la coparticipación, la reactivación de obras públicas y la aprobación de pliegos judiciales.

Pero la demanda política más fuerte ante la Casa Rosada es de carácter territorial: exigen que el Gobierno nacional no promueva candidatos propios en sus distritos. El objetivo es evitar los escenarios de tensión observados en comicios anteriores, cuando Karina Milei no cumplió los acuerdos previos e impulsó candidatos propios en las provincias o presionó hasta que los gobernadores entregaran los primeros puestos de las listas (como pasó en Mendoza) y perjudicó directamente a los oficialismos provinciales.

El paquete de reforma política

Bajo la premisa de "suspensión por una vez más, pero sin injerencia en el armado local", podría sellarse el ansiado acuerdo legislativo para avanzar con la eliminación de las PASO, pero también con el resto del paquete de la reforma política, que es el que más le interesa a Milei: el abandono total de la financiación del Estado a las campañas electorales.

Las negociaciones de la reforma política contemplan también una modificación sustancial en la oferta electoral: la vuelta de las famosas colectoras, adaptadas al nuevo formato de Boleta Única de Papel. La idea no disgusta a los gobernadores, que podrían así jugar con listas propias y "pagar" más favores políticos bajo el paraguas de la supuesta candidatura a la reelección de Javier Milei, compartiendo el tramo superior de la boleta. Así, el elector podría encontrar una columna encabezada por Javier Milei como presidente junto a los candidatos de La Libertad Avanza, y una columna contigua que repita la candidatura de Milei, pero acompañada por aspirantes legislativos de los gobernadores.

Con el relanzamiento gubernamental en marcha, la orden de Karina Milei ha sido clara: avanzar a fondo con este paquete de reformas, que definirá tanto el rumbo económico como la supervivencia legislativa del oficialismo.