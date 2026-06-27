Javier Milei evitó despedir públicamente a Manuel Adorni tras su renuncia

El presidente Javier Milei permaneció este sábado en la Quinta de Olivos luego de l a renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete y optó por mantener un bajo perfil frente a la salida de uno de sus principales colaboradores.

Pese a las especulaciones sobre una despedida formal, no hubo una foto oficial, un mensaje personal ni un acto de cierre de gestión . La única reacción pública del mandatario fue a través de una serie de reposteos en su cuenta de X.

Entre las publicaciones compartidas por el Presidente se destacaron los mensajes de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , quienes respaldaron públicamente al ahora exjefe de Gabinete.

Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven. Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros. Sabemos del difícil –e inmerecido–… https://t.co/2TJlK7eTv5

Karina Milei agradeció el trabajo realizado por Adorni durante su paso por el Gobierno y expresó su apoyo en medio de la crisis que derivó en su salida.

"Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven", escribió.

Además, lo definió como "una persona íntegra, valiosa y muy querida" y aseguró que el Gobierno conoce el difícil momento que atravesó junto a su familia durante los últimos meses.

El respaldo al argumento de la renuncia

En su publicación, la secretaria general también hizo referencia a los motivos expuestos por Adorni en la carta con la que presentó su renuncia.

Según señaló, la decisión estuvo vinculada al impacto que las críticas y los cuestionamientos públicos tuvieron sobre su entorno familiar, una situación que, aseguró, fue acompañada por el Gobierno nacional.

El mensaje de Patricia Bullrich

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también se expresó luego de conocerse la renuncia del funcionario.

A través de su cuenta de X, destacó la importancia de preservar la confianza y la ética dentro de la gestión de Gobierno.

"La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo", escribió.

El mensaje fue posteriormente compartido por Javier Milei, quien mantuvo esa postura como única manifestación pública tras la salida de Adorni.