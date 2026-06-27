27 de junio de 2026
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Sitio Andino
Copa Mundial de Fútbol de 2026

El Mundial 2026 entra en etapa decisiva: Argentina ya tiene rival y un cuadro favorable

Luego de asegurarse el primer puesto de su grupo, el equipo argentino ya conoce a su próximo rival y el recorrido que deberá afrontar en la fase eliminatoria del Mundial 2026.

El camino de Argentina a la final del Mundial 2026.

El camino de Argentina a la final del Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

Aunque todavía debe disputar el último partido de la fase de grupos del Mundial 2026 frente a Jordania, la Selección Argentina ya tiene asegurado el primer puesto de su zona y conoce al rival que enfrentará en los 16avos de final.

La clasificación quedó definida este viernes luego de la derrota de Uruguay por 1-0 ante España y el empate sin goles entre Cabo Verde y Arabia Saudita, resultados que permitieron al conjunto africano quedarse con el segundo lugar del grupo.

De esta manera, Argentina enfrentará a Cabo Verde en el inicio de la fase eliminatoria.

Cuándo juegan Argentina y Cabo Verde por el Mundial 2026

El encuentro se disputará el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, desde las 19:00 (hora argentina).

El ganador avanzará a los octavos de final, instancia que se jugará el martes 7 de julio en Atlanta, desde las 13:00.

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Un cuadro que ilusiona a la Scaloneta

El camino de Argentina hacia la final aparece, en principio, más favorable que el de otras potencias.

El seleccionado quedó ubicado en el sector opuesto del cuadro respecto de Francia, España, Alemania y Países Bajos, evitando así un posible cruce con esos equipos hasta una eventual final.

Si supera a Cabo Verde, el rival en octavos saldrá del duelo entre Australia, segundo del Grupo D, y Egipto, segundo del Grupo G.

Brasil, recién en una posible semifinal

En caso de seguir avanzando, Argentina recién podría enfrentarse con la Selección de Fútbol de Brasil en una eventual semifinal.

El conjunto brasileño terminó primero en su grupo tras vencer a Escocia, por lo que quedó ubicado en el otro sector de la llave. En ese mismo lado también aparecen selecciones como México e Inglaterra, que podrían eliminarse entre sí antes de un hipotético cruce con el equipo argentino.

El posible recorrido de Argentina hasta la final del Mundial 2026

Si la Scaloneta mantiene su marcha en el torneo, este sería su calendario:

  • 16avos de final: viernes 3 de julio, ante Cabo Verde, en Miami.
  • Octavos de final: martes 7 de julio, en Atlanta.
  • Cuartos de final: sábado 11 de julio, en Kansas City, donde además se disputaría el partido número 100 del Mundial.
  • Semifinal: miércoles 15 de julio, nuevamente en Atlanta.
  • Final: domingo 19 de julio, en Nueva York.

Con el primer objetivo cumplido, Argentina afrontará el duelo ante Jordania con la tranquilidad de tener asegurado el liderazgo del grupo y la mirada puesta en el comienzo de la fase eliminatoria, donde buscará seguir avanzando en su camino hacia el título.

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