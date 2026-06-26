Maipú: motociclista falleció tras un choque frontal

Un hombre de 50 años murió durante la madrugada de este viernes luego de protagonizar un trágico accidente vial en Maipú , cuando la víctima circulaba a bordo de una motocicleta Suzuki AX 100 e impactó contra una camioneta Volkswagen Amarok frente al Parque Metropolitano, en calle Emilio Civit.

El siniestro ocurrió cerca de la medianoche y fue intervenido inicialmente por personal de la Subcomisaría Lorenz . Según la información preliminar de la investigación , la camioneta intentaba incorporarse a calle Mitre cuando se produjo el choque frontal con el rodado menor.

Como consecuencia del fuerte impacto, el motociclista salió despedido de la moto y falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas sufridas. La víctima fue identificada con las iniciales S. A. M., de 50 años.

Tras el hecho, efectivos policiales y personal judicial trabajaron en la zona para realizar las pericias correspondientes y determinar la mecánica exacta del accidente vial. El conductor de la Volkswagen Amarok quedó aprehendido por disposición de la Fiscalía interviniente mientras avanza la investigación.

Además, se le practicó el correspondiente test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo. Los investigadores ahora buscan establecer las circunstancias que derivaron en el impacto fatal ocurrido frente al Parque Metropolitano de Maipú.

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de Maipú, que deberá definir las responsabilidades del conductor involucrado y analizar los elementos reunidos durante las primeras horas de investigación.