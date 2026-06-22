Terrible accidente vial en Maipú: un muerto y una mujer herida

Un grave accidente vial ocurrido durante la madrugada de este lunes en Rodeo del Medio, departamento de Maipú , dejó como saldo un hombre de 37 años fallecido y una mujer de 38 años con heridas de extrema gravedad , quien fue trasladada de urgencia al Hospital Central de nuestra provincia.

El siniestro se registró cerca de las 1.40 en la intersección de las calles Santa María de Oro y Pedro Vargas, en Rodeo del Medio, Maipú.

Según la información preliminar incorporada en la investigación, por causas que aún se intentan determinar, una motocicleta Yamaha Crypton terminó dentro de una acequia ubicada sobre el costado sur de calle Santa María de Oro, a unos 10 metros de la esquina con Pedro Vargas.

Al arribar al lugar, personal de emergencia encontró la motocicleta y al conductor en el interior de la acequia. Se trataba de un hombre de 37 años , cuya identidad no había sido confirmada al momento del procedimiento. Médicos constataron su fallecimiento en el lugar.

Trágico accidente vial en Maipú: los detalles

La profesional de la salud que intervino en la asistencia confirmó el deceso del motociclista, en el marco de una actuación caratulada inicialmente como homicidio culposo por accidente vial.

Junto al conductor viajaba una mujer mayor de edad, quien sufrió lesiones de consideración. La víctima fue asistida por personal médico y trasladada de urgencia al Hospital Central, donde ingresó con un cuadro de politraumatismos graves.

Hasta el momento no se difundieron mayores datos sobre la identidad de la mujer ni sobre su evolución médica. Los investigadores trabajan para reconstruir la mecánica del accidente y establecer las circunstancias que provocaron que la moto terminara en la acequia.

De acuerdo con los primeros informes, el lugar presentaba buenas condiciones de visibilidad e iluminación artificial, la calzada se encontraba en buen estado y contaba con cunetas en ambos costados de la arteria.

La investigación quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar si existió algún factor externo que provocó el siniestro o si se trató de una pérdida de dominio del rodado por parte del conductor.