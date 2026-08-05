Mendoza refuerza la seguridad vial con una campaña contra el exceso de velocidad

El mensaje principal de la campaña es contundente: "No aceleres tu muerte".

Respetar los límites de velocidad , utilizar casco, evitar el uso del celular al conducir y cumplir las normas de tránsito son conductas que reducen el riesgo de sufrir un accidente vial . Con el objetivo de reforzar la seguridad vial y reducir la cantidad de víctimas, el Gobierno de Mendoza presentó la campaña "Reducí la velocidad. Salvá tu vida".

La campaña fue presentada por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus , durante la II Reunión de Presentación de Lineamientos de Seguridad Vial, donde también se anunciaron nuevas herramientas tecnológicas, proyectos legislativos y acciones preventivas que formarán parte de la próxima etapa de la política de seguridad vial en Mendoza. Esta iniciativa busca generar un cambio de conducta entre quienes circulan por las calles y rutas de la provincia.

La iniciativa surge a partir del análisis de la siniestralidad vial en la provincia y del crecimiento sostenido del parque de motocicletas, un escenario que representa uno de los principales desafíos en materia de prevención. De acuerdo con las estadísticas oficiales, más del 50% de las personas fallecidas en siniestros viales en Mendoza circulaban en motocicleta , un dato que encendió las alarmas de las autoridades.

A esto se suma el aumento en la cantidad de motos en circulación. Durante el primer semestre de 2026 se patentaron 13.696 motocicletas en Mendoza, frente a las 11.757 registradas en el mismo período de 2025, lo que representa un crecimiento del 16,5% . La tendencia acompaña el incremento del mercado nacional, donde durante 2025 se patentaron más de 650.000 motocicletas cero kilómetro .

Reducir la velocidad para salvar vidas

El eje central de la campaña está puesto en la velocidad, uno de los factores que más influye en la gravedad de los siniestros viales. Conducir por encima de los límites permitidos reduce el tiempo de reacción, aumenta la distancia de frenado, disminuye el campo visual y limita el control del vehículo, incrementando considerablemente las posibilidades de sufrir lesiones graves o fatales ante cualquier imprevisto.

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Bajo esa premisa, el mensaje principal de la campaña es contundente: "No aceleres tu muerte", acompañado por una invitación directa a reducir la velocidad para proteger la propia vida y la de todas las personas que comparten la vía pública.

La campaña forma parte del Plan Integral de Seguridad Vial que impulsa el Ministerio de Seguridad y Justicia. Desde diciembre de 2023, la Provincia reforzó los controles específicos sobre motocicletas mediante operativos destinados a detectar exceso de velocidad, conducción temeraria, alcoholemia positiva, falta de documentación obligatoria y el incumplimiento del uso del casco y otros elementos de seguridad.

Como resultado de estas acciones, los controles sobre motociclistas aumentaron un 40%, mientras que las retenciones de vehículos por infracciones crecieron un 73%, reflejando una mayor fiscalización y cumplimiento de las normas.

La campaña forma parte del Plan Integral de Seguridad Vial que impulsa el Ministerio de Seguridad y Justicia. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Cuatro mensajes para prevenir accidentes

Como parte de la campaña, se difundirá una serie de piezas gráficas con recomendaciones orientadas a promover hábitos de conducción segura:

Respetá las prioridades de paso. Evitá las distracciones.

Respetá las señales de tránsito. Usá casco.

Respetá las velocidades máximas permitidas. No usés el celular mientras manejás.

Respetá las normas de tránsito. Usá el cinturón de seguridad.

Desde el Ministerio remarcaron que la seguridad vial no depende de una única medida, sino de la suma de decisiones responsables que cada conductor toma antes y durante el viaje.