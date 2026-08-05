La DGE deberá pagar una suma millonaria por un niño fracturado en una escuela.

La Cuarta Cámara de Apelaciones en lo Civil de Mendoza revocó una sentencia de primera instancia y condenó a la Dirección General de Escuelas (DGE) a indemnizar con $38.750.000 a un menor (y su familia) que sufrió graves lesiones mientras participaba de una clase de educación física en una escuela de Malargüe.
El fallo se dictó en el marco de un juicio por daños y perjuicios iniciado por la familia del chico, quien en mayo de 2023 sufrió una fractura de fémur durante un partido de futsal en la Escuela N.º 4-191 "Dr. Daniel Hugo Pierini", ubicada en el paraje Las Juntas. Tras el accidente fue derivado al Hospital Malargüe y luego al Hospital Notti, donde debió ser intervenido quirúrgicamente.
Los camaristas concluyeron que el accidente ocurrió durante una actividad deportiva habitual y que no podía considerarse un caso fortuito, por lo que responsabilizaron al organismo educativo y ordenaron el pago de la indemnización, más los intereses correspondientes.
La Cámara revocó el fallo y responsabilizó a la Dirección General de Escuelas
En primera instancia, la demanda había sido rechazada al entender que el menor cayó solo durante la práctica deportiva y que el hecho constituía un caso fortuito.
Sin embargo, la Cámara sostuvo que las caídas y lesiones producidas durante actividades físicas escolares forman parte del riesgo propio de la actividad educativa y, por lo tanto, no eximen de responsabilidad a la Dirección General de Escuelas.
El tribunal fijó una indemnización integrada por $23 millones por incapacidad sobreviniente, $15 millones por daño moral y $750.000 por gastos médicos, condenando en forma concurrente a la DGE y a la aseguradora citada en garantía, en los límites de la póliza. Además, impuso las costas del proceso a la parte demandada.