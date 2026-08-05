La DGE deberá pagar una suma millonaria por un niño fracturado en una escuela.

La Cuarta Cámara de Apelaciones en lo Civil de Mendoza revocó una sentencia de primera instancia y condenó a la Dirección General de Escuelas (DGE) a indemnizar con $38.750.000 a un menor (y su familia) que sufrió graves lesiones mientras participaba de una clase de educación física en una escuela de Malargüe .

El fallo se dictó en el marco de un juicio por daños y perjuicios iniciado por la familia del chico, quien en mayo de 2023 sufrió una fractura de fémur durante un partido de futsal en la Escuela N.º 4-191 "Dr. Daniel Hugo Pierini", ubicada en el paraje Las Juntas. Tras el accidente fue derivado al Hospital Malargüe y luego al Hospital Notti, donde debió ser intervenido quirúrgicamente.

Los camaristas concluyeron que el accidente ocurrió durante una actividad deportiva habitual y que no podía considerarse un caso fortuito, por lo que responsabilizaron al organismo educativo y ordenaron el pago de la indemnización, más los intereses correspondientes.

En primera instancia, la demanda había sido rechazada al entender que el menor cayó solo durante la práctica deportiva y que el hecho constituía un caso fortuito.

Sin embargo, la Cámara sostuvo que las caídas y lesiones producidas durante actividades físicas escolares forman parte del riesgo propio de la actividad educativa y, por lo tanto, no eximen de responsabilidad a la Dirección General de Escuelas.

El tribunal fijó una indemnización integrada por $23 millones por incapacidad sobreviniente, $15 millones por daño moral y $750.000 por gastos médicos, condenando en forma concurrente a la DGE y a la aseguradora citada en garantía, en los límites de la póliza. Además, impuso las costas del proceso a la parte demandada.