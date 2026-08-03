Vivienda docente: el Gobierno quiere ampliar el uso del Fondo Escolar para construir casas

El Gobierno presentó este lunes en la Legislatura de Mendoza el proyecto para extender los fines del Fondo Escolar Permanente e impulsar el acceso a la vivienda propia por parte de los docentes de la provincia. Tadeo García Zalazar , ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas, dio detalles de la iniciativa en la Cámara de Diputados .

Esta "reingeniería" financiera y patrimonial permitiría que la DGE pueda utilizar recursos para respaldar operaciones crediticias que faciliten programas de viviendas para trabajadores de la educación , a través de la creación de un Régimen de Garantía y Disponibilidad Restringida . El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) se encargaría de hacer las convocatorias.

Para esto, el Ejecutivo va por la modificación de la Ley 9545 para ampliar el funcionamiento de dicho fondo a partir del remate de las herencias vacantes o de los bienes inmuebles que son producto de la extinción de dominio , es decir, aquellas propiedades recuperadas por el Estado tras actos de corrupción.

"Ese fondo hoy está constituido, tiene más de $500 millones producto de remates que se dieron en este último año. La idea es que en los futuros remates - hay 12 en evaluación en este momento- los recursos no solo vayan a los fines que ya fue creado el fondo, que es la construcción o equipamiento de escuelas , sino también para garantizar operatorias de vivienda para docentes ", afirmó el funcionario tras el plenario de comisiones de Cultura y Educación, y de Hacienda y Presupuesto.

Plenario de comisiones en la Cámara de Diputados. Foto: Dani Cano.

"Si nosotros tenemos un fondo que nos ayude a la urbanización de terrenos de vivienda, o que nos permita el canje de estos terrenos en todo caso, va a mejorar la cantidad de oferta que en materia de vivienda para todo el territorio provincial", señaló García Zalazar.

Déficit habitacional docente

Según un relevamiento de la Dirección General de Escuelas, la problemática alcanza alrededor del 50% de los docentes. El diagnóstico incluye a quienes alquilan, mantienen préstamos vinculados a la vivienda o no cuentan con una casa propia.

"La idea es que podamos ir solucionando este problema paulatinamente, y que el IPV, en conjunto con esta nueva operatoria, pueda todos los años ir dando soluciones habitacionales a este sector que necesita respuestas", sostuvo el funcionario.

Cómo se financiará el fondo

En cuanto al financiamiento, el fondo inicial estará constituido por $500 millones. No obstante, desde la DGE aclararon que ese monto podrá incrementarse con el ingreso de recursos provenientes de herencias vacantes. La intención es que esos bienes sean rematados para ampliar el fondo, que funcionará como garantía para operaciones crediticias y también permitirá financiar otras acciones, como la urbanización de terrenos.

Al respecto, el Gobierno indicó que el déficit habitacional que afecta al personal docente "requiere que el Estado diseñe mecanismos financieros innovadores que utilicen los recursos públicos como catalizadores de inversión privada o herramientas de apalancamiento bancario, sin que ello implique desfinanciar el sistema escolar ordinario".

Quiénes podrían acceder

Una vez definida la oferta habitacional disponible en cada departamento y la cantidad de terrenos urbanizados, se abrirá la inscripción para que docentes -titulares y suplentes- y celadores interesados puedan postularse a las distintas líneas de acceso a la vivienda.

Los modos de ingreso a los programas serán en base a los ya existentes: con ahorro previo o a través de financiamiento hipotecario. Al respecto, el ministro afirmó: "En función de la oferta que tengamos territorialmente se van a abrir las inscripciones".

Los cambios normativos que plantea el proyecto

La reforma normativa establece las siguientes modificaciones:

Los recursos del Fondo Escolar Permanente serán utilizados para generar rentas destinadas a la adquisición de terrenos, construcción, reparación, mantenimiento y equipamiento de edificios escolares y su comunidad educativa, garantizando una asignación específica, federal y estratégica de las rentas.

serán utilizados para generar rentas destinadas a la y su comunidad educativa, garantizando una asignación específica, federal y estratégica de las rentas. Se autoriza a la DGE a afectar recursos de este Fondo como "garantía, contragarantía, caución, reserva, respaldo o mecanismo equivalente de operaciones crediticias, bancarias o financieras, aportes fiduciarios e intercambios de inmuebles, vinculadas al cumplimiento de los fines de la presente ley y/o a programas de acceso a soluciones habitacionales y/o urbanización para el personal docente, cuando así se autorice expresamente y conforme el régimen jurídico aplicable".

Tras la visita de García Zalazar al plenario de las comisiones de la Cámara de Diputados, el proyecto seguirá en análisis de los legisladores antes de llegar al recinto.