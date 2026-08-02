Patricia Bullrich confirmó que quiere ser presidenta y habló del futuro de Javier Milei

Patricia Bullrich volvió a instalar el debate sobre el futuro del oficialismo al ratificar que mantiene vigente su aspiración de llegar a la Presidencia de la Nación . En una entrevista reciente, la actual jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado afirmó que su objetivo es competir por la Casa Rosada una vez concluido un eventual segundo mandato de Javier Milei .

“ Después de la reelección de Milei, quiero ser presidenta ”, sostuvo la dirigente, quien aclaró que cualquier candidatura dependerá de la estrategia que defina el espacio libertario para las elecciones de 2027 y de la conformación del equipo que acompañe al Presidente. En ese sentido, remarcó que su futuro político "no depende de una voluntad personal", sino de una decisión colectiva dentro del oficialismo.

La legisladora, en diálogo con el medio Clarín, también dejó abierta la posibilidad de continuar en el Senado , donde cuenta con un mandato de seis años , y evitó pronunciarse sobre una eventual candidatura a la vicepresidencia. Sin embargo, reconoció que prefiere ocupar posiciones de liderazgo. "Me gusta estar en el equipo titular y no en el banco de suplentes. Puede ser un poquito soberbio lo mío, pero juego bien en todas las posiciones que me ponen ", expresó entre risas.

Las declaraciones llegan en un momento de reconfiguración interna dentro de La Libertad Avanza , mientras el Gobierno comienza a proyectar el escenario político de los próximos años. En ese contexto, Bullrich aseguró que su trabajo junto a Milei se basa en una "complementariedad política" que, a su juicio, fortaleció áreas centrales como la seguridad y el orden público.

Las definiciones de Bullrich sobre Milei, el PRO y el futuro de La Libertad Avanza

La senadora también reivindicó el acuerdo político sellado en 2023, al considerar que la alianza permitió ampliar la base de apoyo del oficialismo y romper con estructuras tradicionales de la política argentina. Según explicó, ese capital político será uno de los pilares sobre los que construirá su futuro proyecto presidencial.

Durante la entrevista, además, se refirió a la relación entre La Libertad Avanza y el PRO. Manifestó su deseo de que ambos espacios continúen compartiendo un mismo proyecto político, aunque advirtió que ese entendimiento podría verse afectado si el partido fundado por Mauricio Macri decidiera presentar un candidato presidencial propio.

Para Bullrich, la vicepresidenta Victoria Villarruel no forma parte del proyecto de Milei: "Hoy está aprovechando su lugar para promover el suyo", afirmó. Foto: NA

Otro de los temas abordados fue la relación con la vicepresidenta Victoria Villarruel, sobre quien marcó diferencias. La definió como una dirigente con una visión distinta a la del Gobierno y consideró que actualmente impulsa un proyecto político propio. "Si ella hubiera tenido un comportamiento distinto podría estar en este proyecto. Pero hoy está aprovechando su lugar para promover el suyo", afirmó.

En materia de política exterior, Bullrich respaldó el rumbo fijado por Javier Milei, aunque sugirió moderar el tono de algunos cruces diplomáticos. Al referirse a los enfrentamientos del Presidente con Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvo que comparte el contenido de las posiciones oficiales, pero consideró que "no conviene el insulto" porque luego puede ser necesario retroceder en esas declaraciones.