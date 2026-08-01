Extranjerización de tierras rurales: qué alcance tiene y qué cambia para Mendoza

El Congreso de la Nación se prepara para debatir -una vez más- el próximo 6 de agosto el proyecto que impulsa el Gobierno nacional que elimina las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros . El proyecto, denominado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada , habilita a capitales extranjeros a adquirir tierras rurales en el país sin tope.

Ahora bien, ¿qué implicancias tiene esta propuesta del Ejecutivo sobre el territorio nacional? ¿Qué aspectos se ponen en juego si se aprueba esta ley? ¿De qué manera se relaciona Mendoza con esta propuesta?

Un primer punto de partida para entrar en el debate es la ley vigente N.º 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales . Sancionada en 2011, fijó un tope del 15% para la venta de tierras rurales en manos extranjeras.

El proyecto del Ejecutivo se llama Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Con el propósito de comprender las diferencias entre esa normativa y la que se debatirá el próximo jueves en el Congreso , así como las implicancias que tendría para Mendoza, Sitio Andino dialogó con Oscar Soto , doctor en Ciencias Sociales y docente de las facultades de Ciencias Políticas y Sociales y de Derecho de la UNCuyo.

Diferencias entre la Ley de Tierras Rurales y la de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

Para el investigador, la ley sancionada en 2011 "fue fundamental porque puso un tope a la venta de tierras a extranjeros, tanto a nivel nacional como provincial. Estableció un límite del 15% para la tenencia y la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros".

Asimismo, resaltó que la legislación vigente también preserva zonas estratégicas, como corredores hídricos y áreas de frontera. En ese punto marcó una diferencia con la iniciativa que impulsa el gobierno de Javier Milei.

"Vender una zona de frontera es realmente complejo, no solo por los recursos naturales que contiene, sino también por una cuestión de soberanía política", sostuvo Soto.

El docente explicó que el derecho sobre la tenencia de la tierra es un aspecto central no solo por el acceso al territorio en sí mismo, sino por el uso que se hace de él. Es decir, por el control sobre los recursos naturales que allí existen.

El límite de la ley vigente es del 15%.

Agregó que, incluso, el límite del 15% fijado por la ley vigente aún no se alcanzó. Según detalló, actualmente existen alrededor de 13 millones de hectáreas en manos extranjeras, "el equivalente a toda la provincia de Santa Fe", graficó para dimensionar la magnitud. Aun así, quedarían cerca de 26 millones de hectáreas que todavía podrían ser adquiridas por extranjeros, "lo que equivale aproximadamente a la provincia de Buenos Aires".

Por lo tanto, incluso con la ley de 2011, todavía existen millones de hectáreas disponibles para la compra por parte de capitales extranjeros. Entonces, ¿por qué avanzar sobre una nueva normativa?

Soto sostiene que, en el fondo, el debate gira en torno a los bienes comunes y los recursos naturales. "Hay un interés por la tierra, pero sobre todo por recursos estratégicos como el agua y los minerales."

¿Cuánta tierra de Mendoza está en manos de extranjeros y qué pasaría si se aprueba esta ley?

Mendoza cuenta con recursos naturales estratégicos para garantizar la vida, lo que también explica el interés sobre estos territorios. Soto, investigador del Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales (INCIHUSA), publicó recientemente a través de EDIUNC el libro Malargüe: entre veranadas e invernadas. Pasado y futuro de un pueblo trashumante. Allí reconstruye la historia del departamento, del cual es oriundo, y aborda debates vinculados con la soberanía alimentaria, el rol del Estado y los territorios.

En ese sentido, señaló que Malargüe es uno de los departamentos más comprometidos en el debate sobre la tenencia de tierras.

Malargüe es uno de los departamentos más comprometidos en el debate.

Actualmente, el departamento registra 608.739 hectáreas extranjerizadas, lo que representa el 14,74% de su superficie. Es decir, se encuentra muy cerca del límite del 15% establecido por la ley vigente. Para Soto, ese dato refuerza la hipótesis de que el interés por modificar la legislación responde a la posibilidad de avanzar sobre zonas con recursos naturales estratégicos.

Gran parte de esas tierras está en manos del grupo inglés Walbrook -que controla, entre otros activos, el centro de esquí Las Leñas a través de la firma Nieves de Mendoza- y, en menor medida, de grupos estadounidenses y europeos.

El investigador considera que esta situación impacta sobre la soberanía territorial y también sobre comunidades que históricamente habitaron esos espacios.

En Los Molles la situación es dramática. El municipio de Malargüe tiene jurisdicción solo sobre un pequeño sector donde funciona una oficina de servicios públicos; el resto está privatizado. Las familias porteras que viven allí terminan pagando el usufructo a capitales extranjeros. Es gente que estaba instalada desde hace más de cien años y que quedó dentro de esas propiedades cuando fueron vendidas. En Los Molles la situación es dramática. El municipio de Malargüe tiene jurisdicción solo sobre un pequeño sector donde funciona una oficina de servicios públicos; el resto está privatizado. Las familias porteras que viven allí terminan pagando el usufructo a capitales extranjeros. Es gente que estaba instalada desde hace más de cien años y que quedó dentro de esas propiedades cuando fueron vendidas.

Otro ejemplo vinculado a la extranjerización de tierras es El Azufre. Soto mencionó la concesión otorgada por la provincia en 2021 sobre unas 12.351 hectáreas en esa zona, cercana al río Grande.

Gran parte de esas tierras está en manos del grupo inglés Walbrook. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

¿Cuáles podrían ser las consecuencias de una nueva ley?

A modo de cierre, Soto sostuvo que las principales consecuencias de una eventual flexibilización de la legislación estarían vinculadas con la soberanía territorial y el control sobre los bienes comunes.

Como ejemplo, señaló que Estados Unidos -país con el que el presidente Javier Milei mantiene un fuerte alineamiento político- tiene apenas un 2% de sus tierras en manos extranjeras. "Los países no extranjerizan sus tierras porque es un disparo en el pie".

Y concluyó: "Perder soberanía y capacidad de decisión sobre esos territorios, dejar de tener control sobre ellos, es algo realmente dramático".